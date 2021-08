Match cauchemardesque pour la Ligue 1 et pour le football entre Nice et Marseille. Alors que l’OGC Nice menait 1- 0 sur un but de Kasper Dolberg à la 48ème minute, les choses ont dégénéré. Sur un corner à la 75ème minute, Dimitri Payet a été frappé par une bouteille qu’il a renvoyé dans la foule. Le terrain a été envahi, et des joueurs marseillais ont été touchés, provoquant l'interruption du match . S’en est suivie une heure et demi d’attente. La Ligue a décidé la reprise du match, mais les Marseillais ont refusé de jouer. Le match n’a donc repris que fictivement pour constater le refus de l’OM. Nice l'emporte officiellement, pour l'heure.