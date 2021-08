C'est le genre d'images dont on se passerait volontiers. La rencontre entre Nice et Marseille dimanche soir à l'Allianz-Rivera a été interrompue après l'envahissement du terrain par des supporters. La situation, déjà tendue durant la première période avec des jets de projectiles, a dégénéré à la 75e minute du match alors que Dimitri Payet s'apprêtait à tirer un corner. Le joueur marseillais a eu une réaction après avoir reçu une bouteille et des supporters ont alors pénétré sur la pelouse. L'arbitre, Mr. Bastien, a renvoyé les deux équipes au vestiaire, non sans mal. Le match est suspendu.

Ligue 1 Milieu retrouvé, Payet libéré et sérénité affichée : l’entrejeu, nouvel atout de l’OM cette saison IL Y A UN JOUR

Plus d'informations à suivre...

Ligue 1 Sampaoli :"Il nous manque 4 ou 5 joueurs" 20/08/2021 À 13:38