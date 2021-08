L'heure est aux économies pour Montpellier. Le club héraultais s'apprête à perdre son formidable duo d'attaque. Gaëtan Laborde et Andy Delort pourraient bien évoluer pour la dernière fois ensemble sous le maillot du MHSC lors de la réception de Lorient, ce dimanche, dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1.

Le premier est annoncé partant depuis l'hiver dernier et devrait finir par changer d'air dans les derniers jours de ce mercato estival. Selon L'Equipe, West Ham fait partie des clubs intéressés et se prépare à passer à l'action. Montpellier espère récupérer une quinzaine de millions d'euros en échange de son avant-centre de 27 ans mais les offres se font attendre.

Germain en attente et prêt à des sacrifices

Ligue 1 Galtier confirme son intérêt pour Delort... et Yilmaz HIER À 15:22

Andy Delort, lui, se trouve officiellement dans le viseur de Nice et de son coach Christophe Galtier qui a publiquement déclaré apprécier le profil du joueur de 29 ans. Même si les récentes déclarations de Laurent Nicollin pourraient refroidir le Gym. "J’attends du concret, a lâché le président montpelliérain dans les colonnes du Midi Libre. Si tu veux un joueur, tu assumes. Que les hommes prennent position, leurs responsabilités et disent ce qu’ils veulent. On a assez de rapports les uns les autres pour s’appeler". Le capitaine montpelliérain plait également à l'OM, en quête d'un nouvel avant-centre après le départ de Dario Benedetto vers Elche.

L'Equipe explique que les dirigeants héraultais ne souhaitaient pas céder les deux joueurs mais préparent leur départ et ont déjà très clairement identifié leur remplaçant. Il s'agira de Valère Germain, libre après quatre saisons passées à Marseille. L'attaquant de 31 ans qui s'est préparé seul ces dernières semaines a même trouvé un terrain d'entente avec Montpellier pour un futur contrat de trois ans.

Germain semble décidé à rejoindre La Paillade puisqu'il aurait accepté de toucher beaucoup moins que son salaire phocéen. Ses 300 000 euros mensuels seraient ainsi divisé par quatre en raison des difficultés financières du MHSC.

Andy Delort et Gaëtan Laborde lors de Nice - Montpellier / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Transferts Les 13 infos mercato qui vous ont échappé vendredi 12/03/2021 À 17:52