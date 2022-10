Pau Lopez : 7

Le gardien marseillais a été absolument impérial sur sa ligne et dans ses un contre un. Il a d'abord tranquillement chauffé ses gants sur deux frappes de Messi dans les cinq premières minutes avant de dégoûter Hakimi (6e) puis Mbappé (20e). Sur le but de Neymar, il est complètement impuissant. Seule légère ombre au tableau, il doit faire le ménage dans sa surface sur le coup-franc de Messi venu s'écraser sur la barre (34e).

En bref : Sans lui, Marseille aurait pris l'eau.

Chancel Mbemba : 7

Il était omniprésent. La moitié du temps, il a été occupé à éteindre toutes velléités offensives chez Mbappé, à qui il a répondu avec une lecture du jeu impeccable et une présence athlétique impressionnante. L'autre moitié, il l'a passée à attaquer, déséquilibrer Bernat sur son côté, et a même tenté un retourné acrobatique (54e). Il a été plus dangereux que Clauss dans le couloir droit, c'est dire. On aurait pu dire de lui qu'il a été irréprochable si une de ses innombrables montées ne lui avait pas coûté une absence sur le but de Neymar.

En bref : Presque parfait.

Eric Bailly : Non noté

Que l'OM a perdu au change avec la blessure de Bailly (41e) et l'entrée de Gigot ! Le défenseur ivoirien était en train d'imposer un gros défi athlétique aux attaquants parisiens qui venaient se frotter à lui. Notamment à Mbappé quand il se trouvait dos au jeu (10e). Il se permettait même de gratter quelques ballons très hauts.

Remplacé par Samuel Gigot, qui rendait une copie plutôt correcte avant de disjoncter complètement et découper Neymar (72e). Son expulsion a condamné les siens à souffrir jusqu'à la fin du match.

Leonardo Balerdi : 5,5

Sa première période a été beaucoup trop molle. A plusieurs reprises, il défend mal sur Messi qui arrive lancé (4e, 28e) et a raté quelques relances assez faciles. Sa seconde période a été beaucoup plus aboutie. Son replacement au centre de la défense à trois lui a fait du bien. Il était moins exposé aux accélérations de Messi et Mbappé et a sorti quelques ballons chauds

En bref : Un match à deux visages.

Nuno Tavares : 3,5

Marseille aurait bien eu besoin du Nuno Tavares du début de saison pour inverser le rapport de force. A la place, ils ont joué avec un piston gauche très peu adroit. Brouillon techniquement, il a rendu plusieurs ballons à la relance et s'est emmêlé les pinceaux et a offert un ballon de but à Messi (3e). Offensivement, il a eu des opportunités mais n'a fait aucun bon choix. Face à Donnarumma il a complètement déchiré sa frappe (26e) et quand il a cadré (32e), c'était directement en direction du gardien parisien.

En bref : Où est passé le Tavares du début de saison ?

Remplacé par Issa Kaboré à la 71e

Jordan Veretout : 4

Défensivement, outre quelques ballons grattés, il n'a pas apporté plus que ça. Offensivement, il n'a rien apporté du tout. Que ce soit avec des passes trop peu précises (11e, 17e,), des frappes sans conviction (39e) ou des projections trop timides tout au long du match.

Remplacé par Pap Gueye à la 79e

En bref : Pas assez précis.

Valentin Rongier : 5

Les Parisiens, notamment Neymar, étaient assez facilement trouvables dans l'entrejeu et avaient des boulevards en contre. Cela aurait pu être pire si Rongier n'avait pas travaillé comme il l'a fait. Après l'expulsion de Gigot, il a comblé les trous comme il a pu.

En bref : Trop de travail à abattre pour faire un bon match.

Jonathan Clauss : 4

Il a été assez peu présent défensivement. Même si ce n'est pas vraiment une tare puisque Mbemba a été immense sur le côté droit de la défense à trois. Cela aurait même été une bonne chose s'il avait été décisif dans la moitié de terrain parisienne. Mais ça n'a pas été le cas. Il fait le mauvais choix sur une belle situation de centre (16e) et a perdu son face à face contre Donnarumma (53e).

En bref : Ca ne tenait pas à grand chose pour un match plus abouti.

Mattéo Guendouzi : 5,5

Peu en vue dans le premier quart d'heure, il est doucement monté en puissance. Il s'est rendu disponible entre les lignes, a embêté Vitinha avec son placement et a été efficace dos au jeu. Il a notamment bien lancé Clauss sur l'aile au quart d'heure de jeu. Il a beaucoup entrepris et déployé pas mal d'énergie, et aurait mérité plus de succès. Il s'est doucement éteint de nouveau, au fur et à mesure que Paris a construit son emprise sur la rencontre.

En bref : Influent mais pas décisif.

Amine Harit : 3

Il était l'homme en forme du côté olympien au coup d'envoi de ce match. Mais on ne l'aurait jamais deviné au vu de sa prestation. S'il a bien tenté d'accélérer le jeu à l'approche de la surface, il a été en échec permanent, a gâché des opportunités avec des frappes trop timides (23e, 37e) et a manqué de créativité. Surtout, il est à l'origine de la perte de balle un peu naïve qui mène au but parisien (45e+1).

Remplacé par Cengiz Under à la 71e

En bref : Match très délicat.

Alexis Sanchez : 3,5

Seul en pointe avec des Guendouzi et Harit peu inspirés autour de lui, la partition a été difficile à jouer. Mais pas impossible. Il a eu quelques rares opportunités mais les a mal négociées. A l'image de sa passe pour Harit interceptée en contre (2e) et sa frappe au-dessus cinq minutes plus tard. A noter quand même une superbe passe pour Jonathan Clauss au-dessus de la défense (53e) qui aurait mérité un meilleur sort.

Remplacé par Bamba Dieng à la 79e

En bref : Il aurait fallu être ultra-efficace.

