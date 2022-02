Ce LOSC a, décidément, du répondant. Fessé dimanche dernier à domicile par le PSG (1-5), Lille a bien réagi en s’imposant cet après-midi sur la pelouse de Montpellier 1 but à 0 lors de la 24e journée de Ligue 1. Longtemps inoffensifs face à des Montpelliérains entreprenants, les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont fini par arracher la décision grâce une réalisation pleine d’opportunisme de son milieu de terrain Xeka à la 76ede jeu.

Encore groggy par la cuisante défaite subie contre le leader parisien la semaine dernière, Lille se savait dans l’obligation de réagir face à un autre candidat à la quatrième place. Dos au mur après deux revers consécutifs en Ligue 1, les champions de France ont pourtant rapidement compris que cette rencontre à la Mosson serait loin d’être une partie de plaisir. Inquiétés dès la troisième minute par le très remuant Téji Savanier, les Lillois ont subi une nouvelle alerte au quart d’heure de jeu, Junior Samba s’essayant lui aussi à l’exercice acrobatique de la reprise de volée (16e).

Maintenus dans le match par un Léo Jardim titularisé en lieu et place du défaillant Ivo Grbic (le gardien lillois avait commis de nombreuses boulettes contre Paris), les Dogues allaient toutefois continuer de souffrir, le virevoltant Florent Mollet jetant un nouveau coup de froid sur la défense nordiste lors d’un coup-franc rapidement jouer par les Héraultais (24e). Gêné par une entreprenante et plutôt séduisante équipe de Montpellier, le LOSC a patiemment fait le dos rond, attendant une éclaircie qui allait finalement survenir peu après la demi-heure de jeu.

La persévérance lilloise a payé

Parfaitement trouvé dans le dos de la défense héraultaise, le jusque-là très discret Jonathan David lançait une première banderille (32e) sur les cages de Jonas Omlin avant d’être maladroitement imité quelques minutes plus tard par Gabriel Gudmundsson (37e). Logiquement accrochés à la mi-temps (0-0) par de solides Montpelliérains, les champions en titre ont remis le bleu de chauffe dès le retour des vestiaires, Jonathan Bamba (47e) et Gabriel Gudmundsson (54e) se signalant par de nouvelles percées mal conclues. Plus saignants à défaut d’être réellement plus tranchants, les hommes de Jocelyn Gourvennec ont dû patienter jusqu’au dernier quart d’heure pour finalement réussir à forcer la décision.

Passés tout proche de la catastrophe quelques minutes plus tôt lorsqu’un centre de Téji Savanier était involontairement détourné par la main de Benjamin André (60e), les Nordistes parvenaient à ouvrir la marque à vingt minutes de la fin sur une action initiée par ce même Benjamin André. Alerté aux abords de la surface montpelliéraine, le milieu lillois a vu sa frappe contrée par Mamadou Sakho malicieusement récupérée par son coéquipier Xeka, lequel ne se faisait pas prier pour crucifier Jonas Omlin de près d’une frappe puissante sous la barre (76e). Désormais devant à la marque, Lille venait de réussir le plus dur dans une rencontre qui allait irrémédiablement se tendre à l’approche du coup de sifflet final.

Lancés vers un potentiel premier succès en Ligue 1 depuis le 19 janvier dernier, les coéquipiers de José Fonte ont alors tout mis en œuvre pour ne pas craquer face à la déferlante montpelliéraine. Et ils ont tenu. Sauvés d’un nouveau pénalty par l’assistance vidéo (Benjamin André contrant du bras un centre de Téji Savanier à la 84e), les Lillois ont même eu l’opportunité d’alourdir la marque, Jonathan David (89e) puis surtout Burak Yilmaz par deux fois (92e et 94e) se montrant inefficaces face à Jonas Omlin. Vainqueur sur la plus petite des marges, le LOSC se relance après deux revers consécutifs en championnat et récupère par la même occasion la septième place à son adversaire du soir. (avec 34 points).

