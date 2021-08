C'est un sujet qui a beaucoup fait parler au-delà de l'arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain : son numéro. Un temps pressenti pour récupérer le numéro 10 de Neymar, que le Brésilien lui aurait proposé, le sextuple Ballon d'Or endossera finalement le 30 avec son nouveau club, qui est le numéro qu'il portait à ses débuts à Barcelone.

Car avant le mythique 10 et le 19, le gaucher avait en effet ce numéro chez les Blaugrana. Une vidéo publiée sur le site du club ce mardi soir montre Messi avec ce numéro 30 au Parc des princes. L'Argentin pourra arborer le 30 grâce à une dérogation de la Ligue, selon plusieurs sources, le numéro étant normalement réservé aux gardiens. Il est même déjà possible de floquer le numéro 30 sur les maillots de la boutique en ligne du club de la capitale. On souhaite à l'Argentin de briller avec ce numéro autant que lors de ses débuts en Catalogne. Une forme peut-être de boucler la boucle.

