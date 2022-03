Ils ont le même âge (22 ans), le même poste (milieu de terrain) et la même ascension (international depuis la fin d'année dernière). Ce dimanche, Mattéo Guendouzi et Aurélien Tchouaméni se retrouveront face-à-face lors de Marseille - Monaco. L'occasion de revenir sur le parcours et les qualités de deux joueurs promis à un destin chez les Bleus. Derrière les intouchables Paul Pogba et N'Golo Kanté, et alors qu'Adrien Rabiot connaît une saison moyenne à la Juventus, qu'Eduardo Camavinga patiente sur le banc du Real Madrid, ou que Corentin Tolisso ne s'en sort pas de ses blessures, ils incarnent désormais la relève dans l'entrejeu.

Contrairement à leurs concurrents directs, leur saison plaide en leur faveur. Le Marseillais est devenu un maillon essentiel du système Sampaoli qu'il incarne par sa générosité. "Au-delà de la jeunesse de Mattéo, il transmet une énergie spéciale, du fait de sa volonté de gagner. Il est leader naturel", commentait un Sampaoli emballé par sa recrue estivale. Tchouaméni, élu meilleur espoir de L1 en mai dernier, a, lui aussi, encore franchi un palier. "Il est le meilleur milieu de terrain en France", s'émerveillait en décembre dernier son ancien coach Niko Kovac. A l'heure où ils se retrouvent, nous avons essayé de les départager en compagnie d'une référence lorsqu'il s'agit de parler milieu de terrain : Alain Boghossian, consultant Eurosport et milieu des champions du monde 1998.

Guendouzi a pris de l'ampleur mais…

L'éclosion de Guendouzi fut plus précoce et spectaculaire que celle de Tchouaméni. A Arsenal dès 2018, il s'impose comme une évidence et un peu à la surprise générale. Monté très vite très haut, l'ancien Lorientais, prêté au Hertha Berlin va connaître une vraie période de stagnation jusqu'à son arrivée à Marseille l'été dernier. "Il a pris une grosse envergure, note Alain Boghossian. Il est devenu le patron du milieu, de l'équipe. Dans ses prestations, il est régulier. Il peut encore évoluer. Il a une emprise sur le jeu et sur ses camarades." Aujourd'hui, Guendouzi tient une bonne partie de l'OM sur son énergie et son état d'esprit sans faille.

Mattéi Guendouzi, buteur pour Marseille, à Lyon Crédit: Getty Images

"Mais le niveau international, c'est encore au-dessus, nuance le champion du monde 1998. Il a de grandes qualités mais il est trop 'monorythme'. Il court beaucoup et porte parfois trop le ballon. Et il doit être plus structuré dans ses déplacements, il a encore quelques lacunes tactiques. On ne peut pas avoir deux joueurs comme lui dans une équipe. Il est à l'image de son coach qui aime la confusion. A l'inverse, Tchouaméni est posé, réfléchi : il court avec sa tête."

Tchouaméni ? C'est le meilleur milieu français de la saison

Pour Alain Boghossian, le Monégasque, meilleur joueur de son club cette saison sans contestation possible, a aujourd'hui un temps d'avance sur son coéquipier chez les Bleus : "C'est le meilleur milieu français de la saison. Il a toutes les qualités d'un milieu : il va au duel, récupère et sort propre. Tchouaméni a les qualités techniques et la régularité pour le très haut niveau. Et il est mature et ne fait jamais n'importe quoi. Il mérite d'avoir du temps de jeu en Bleu. Même Didier en est conscient puisqu'il l'a fait jouer. C'est à lui qu'on va donner les clés du camion petit à petit." Dragué par le FC Barcelone et surtout le Real Madrid, Tchouaméni a pris une dimension folle depuis quelques mois. Il aura l'occasion de le prouver encore une fois et creuser l'écart sur Guendouzi dimanche au Vélodrome.

