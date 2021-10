Le calme après la tempête ? Après une semaine décidément bien difficile en raison de problèmes personnels, Mauro Icardi a fait son retour à l'entraînement du PSG ce vendredi. L'attaquant argentin, qui avait raté le match contre Leipzig (3-2) en Ligue des champions, mardi, semble donc remis et prêt à affronter l'Olympique de Marseille dimanche soir à l'Orange Vélodrome.

Présent dans le groupe parisien en C1, l'ex-buteur de l'Inter Milan avait finalement déclaré forfait, trop tourmenté par sa possible séparation avec Wanda Nara, sa femme et agente. Aujourd'hui, et alors que cette crise conjugale est probablement terminée, Icardi semble définitivement remis. Mauricio Pochettino, son entraîneur, devrait donc pouvoir compter sur lui dimanche.

Ligue Europa Une inefficacité qui inquiète : qu'arrive-t-il à l'attaque de l'OM sur la scène européenne ? IL Y A UN JOUR

Ligue Europa Un nul de plus mais l'OM peut retenir du positif IL Y A UN JOUR