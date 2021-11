Monaco et Lille ne sont pas beaucoup plus avancés. Et les Dogues auront certainement des regrets à l’issue d’un match qu’il a démarré par le bon bout mais a fini par lâcher face à la réaction adverse. Après avoir mené 2-0 et malgré une supériorité numérique dans le dernier quart d’heure, les Dogues ont trouvé le moyen de lâcher encore des points en championnat (2-2). C’est Wissam Ben Yedder, remplaçant au coup d’envoi, qui a permis à l’ASM d’arracher le nul qui ne fait les affaires ni des uns, ni des autres. Au classement, Manaco remonte provisoirement dans la première moitié de tableau, avec deux longueurs d’avance sur Lille.

