Ligue 1 - Mercato - PSG - Pourquoi la prolongation de Kylian Mbappé n'est peut-être pas impossible...

LIGUE 1 - Kylian Mbappé, libre de tout contrat en juin prochain, pourrait-il encore prolonger son contrat ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier ne sont pas d'accord sur la question. Le premier estime que le crack de Bondy pourrait encore prolonger pour être vendu au Real Madrid. Alors que le second estime qu'il ne prolongera plus. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast

00:08:24, il y a 2 heures