On avait quitté l’AS Monaco en pleine bourre, à la fin de l’exercice 2020-2021. Le rouleau compresseur monégasque était presque imbattable encore en mai dernier. Sur ce mois d’août, le club de la principauté est méconnaissable. Fébriles derrière, inefficaces devant, les hommes de Niko Kovac ont enchaîné samedi une deuxième défaite consécutive en Ligue 1. Et n’ont réussi qu’à grappiller qu’un petit point après trois journées de championnat.

Des boulettes et deux nouveaux buts évitables

Lors de la réception du RC Lens samedi, l’AS Monaco s’est sabordé. Et a littéralement offert l’ouverture du score aux Sang et Or, en début de seconde période, ainsi que leur second but, en toute fin de rencontre. Pavlovic, Nübel et Henrique, auteurs de trois erreurs d'appréciation et/ou de concentration, ont illustré ce nouveau match manqué par l'ASM.

Monaco n’a pas non plus su profiter de sa supériorité numérique après l'expulsion de Doucouré pour revenir au score. "En ce moment, ça ne nous réussit pas", a analysé Axel Disasi au micro de Prime Video après la rencontre. "On prend deux buts qu’on peut éviter. Faut rester positif et travailler ce qu’il nous manque, la finition."

On a été bidons… On n’a pas réussi à se procurer de grosses occasions

Après Axel Disasi, c’est Sofiane Diop qui s’est présenté au micro de Prime Video. Abattu et très déçu, le jeune milieu de terrain offensif monégasque a pris moins de pincettes que son coéquipier : "On a été bidons… On n’a pas réussi à se procurer de grosses occasions. Il va falloir qu’on travaille pour remplir nos objectifs, parce que là on part en couilles."

Les mots de Diop sont forts mais il est vrai que la situation de l’ASM alerte. Candidat au podium, Monaco a connu un mois d’août très compliqué en championnat et n’a réussi qu’à prendre un seul point face à des adversaires qui, sur le papier, semblaient à sa portée : Nantes, Lorient et donc Lens. Mais il n’y a pas qu’en Ligue 1 que les Monégasques inquiètent…

Shakthar-Monaco, premier tournant

Troisième lors de la dernière édition du championnat de France, l’ASM s’était qualifié pour les tours préliminaires de la Ligue des champions. Après s’être défait du Sparta Prague dans un premier temps, le Rocher a buté sur le Shakhtar Donetsk à Louis II mardi dernier (0-1). Il va falloir renverser les Ukrainiens sur leur terrain lors du match retour mercredi. Dans le cas contraire, Monaco sera reversé en Europa League, ce qui serait une déception au vu des ambitions du club de la principauté. Sur le Rocher, les prochains jours s’annoncent décisifs…

