Monaco – Nice : 1-0

Monaco peut arborer un large sourire. Parce que l'ASM s'est offert une victoire dans le derby face au voisin niçois à Louis-II (1-0). Parce qu'elle a ainsi poursuivi sa très belle série avec un cinquième succès consécutif en Ligue 1. Et, surtout, parce que la formation de Philippe Clément a ainsi dépassé les Aiglons pour s'emparer, au moins provisoirement, de la quatrième place du classement. Les Monégasques prennent deux longueurs d'avance sur le Gym et sont plus que jamais dans la course au podium.

Un scénario idéal permis par un but d'Aleksandr Golovin. Le stratège russe s'est trouvé à point nommé pour propulser le ballon au fond des filets après un centre de Vanderson mal repoussé par Walter Benitez, dans le temps additionnel de la première période (45e+2). Trop rarement dangereux, Nice a confirmé ses difficultés offensives du moment. Les Aiglons auraient même pu encaisser un deuxième but si le poteau n'avait pas renvoyé une tentative de Wissam Ben Yedder (71e). Sans conséquence pour l'ASM, décidément en pleine bourre dans ce sprint final.

Reims – Lille : 2-1

La fin de saison risque d'être très longue pour le champion de France. Coincé dans un ventre mou dont il n'arrive pas à s'extirper, Lille a concédé une défaite à Reims ce mercredi qui a sans doute sonné le glas de ses ambitions européennes. Le but sensationnel d'un Abdelhamid (90e+1), qu'on ne savait pas aussi adroit pour balancer des pétards en lucarne, a scellé le sort d'une rencontre pourtant relancé par une frappe lumineuse de Renato Sanches (56e). Mais les Dogues ont trop souffert pour mériter mieux et cette défaite sanctionne leur incapacité à se montrer constant dans une même rencontre. Les Rémois, eux, valident quasiment leur maintien en se plaçant 12es à 9 points de la place du barragiste.

