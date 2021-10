"Les critiques dans le foot c'est normal, mon transfert était élevé, les attentes sont importantes" : recrue phare de l'Olympique de Marseille cet été, le milieu de terrain brésilien Gerson a reconnu vendredi avoir encore du mal à "se libérer". Peu souvent aligné par Jorge Sampaoli au sein de l'effectif olympien, l'ancien joueur du Flamengo de Rio de Janeiro et de l'AS Rome a été recruté pour une somme entre 20 et 25 millions d'euros. De quoi susciter des espoirs élevés, a convenu le joueur, au centre d'entraînement marseillais de la Commanderie, dans le cadre de la conférence de presse prévue avant la rencontre à Clermont dimanche, pour le compte de la 12e journée de Ligue 1 de football.

"Les supporters, il faut tenir compte d'eux, de leurs attentes, ce sont des passionnés, qui ont dédié une partie de leur vie pour s'acheter une place pour un match, ou un maillot, et on se doit de donner le meilleur, et c'est ce que j'essaie de faire", a-t-il martelé vendredi. "Dans le foot, il y a des hauts et des bas, je suis en train de m'adapter, je fais le maximum pour répondre aux attentes, je travaille dur", a-t-il insisté: "(je suis) un peu trop bloqué, (...) mais j'essaie de garder un bon état d'esprit et de me concentrer sur le foot, il faut que j'essaie de me libérer pour montrer qui est le vrai Gerson".

Interrogé sur le parallèle qui pourrait être fait entre son cas et celui de son compatriote de l'Olympique Lyonnais Lucas Paqueta, au top cette saison après une première année difficile, le Brésilien a insisté sur le fait que tout était "une question d'adaptation": "Il faut du temps pour cela, je viens d'une culture et d'un style de jeu différents", s'est-il défendu, "mais des critiques, des choses positives peuvent ressortir, et c'est ainsi que je vais essayer de répondre".

Et pas question de faire reposer la responsabilité de ses difficultés sur le schéma tactique choisi par l'entraîneur argentin de l'OM: "Quand on démarre tout petit dans le foot, on démarre dans une certaine position, à un certain poste. Mais au fil de sa carrière il faut s'adapter, c'est important".

