Ligue 1 - PSG - OM (2-1) / Le Var a-t-il faussé le résultat ? "Oui, l'OM peut se sentir lésé"

LIGUE 1 - Le score du choc entre Paris et Marseille (2-1) a été scellé par un penalty litigieux accordé, après intervention du VAR, au PSG pour une main de Valentin Rongier. Pour nos journalistes, Martin Mosnier et Cyril Morin, l'arbitrage vidéo a clairement influé sur le déroulé du match et fut un vrai handicap pour l'OM ce dimanche soir. Explications.

00:04:14, il y a 40 minutes