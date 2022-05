La messe est dite pour le titre. Mais pour le reste, le suspense perdure à tous les étages. Samedi, la 37e journée de Ligue 1 sera émaillée d’enjeux, à travers dix rencontres qui se tiendront à 21h en multiplex. L’Olympique de Marseille est en pole pour boucler l’exercice au deuxième rang et donc prendre part à la prochaine Ligue des champions. Les Girondins de Bordeaux sont au contraire au bord du gouffre. Voici ce qui pourrait être acté ce week-end.

Course à la Ligue des champions

L’OM peut valider son ticket a minima pour le tour préliminaire de la Ligue des champions, ce samedi. Pour cela, les Phocéens ne doivent pas perdre à Rennes. S’ils font match nul ou s’imposent, il faudra regarder du côté de la concurrence pour savoir si Marseille pourra aborder l’ultime journée sereinement. L’ASM, en lice pour la deuxième place synonyme de qualification directe pour la C1, ne peut pas s’assurer de terminer dauphin du PSG mais peut valider sa place sur le podium.

Marseille assuré de terminer 2e si…

Il gagne à Rennes et Monaco ne bat pas Brest

Il fait match nul à Rennes, Monaco perd face à Brest et Nice ne bat pas Lille

Marseille assuré de terminer sur le podium si…

Il gagne à Rennes

Il ne perd pas à Rennes et Nice ne gagne pas face à Lille

Il ne perd pas à Rennes et Monaco perd contre Brest

Monaco assuré de terminer sur le podium si…

Il gagne contre Brest, Nice ne bat pas Lille et Rennes ne bat pas Marseille

Course à la C3 et la C4

Dans le reste de la course à l’Europe - à savoir à la Ligue Europa (4e) et aux barrages de la Ligue Europa Conférence (5e) -, l’OGC Nice et le Stade Rennais sont suivis de près par le RC Strasbourg, tandis que le RC Lens conserve un mince espoir. A noter que Niçois, Rennais et Strasbourgeois n'ont pas dit adieu au podium.

Nice assuré de finir dans le "top 4" si…

Il bat Lille, Rennes perd contre Marseille et Strasbourg ne bat pas Clermont

Rennes assuré de finir dans le "top 5" si…

Il bat Marseille et Strasbourg ne bat pas Clermont

Strasbourg éliminé de la course à l’Europe si…

Il perd contre Clermont, Rennes bat Marseille et Nice ne perd pas contre Lille

Il ne gagne pas contre Clermont, Rennes bat Marseille et Nice bat Lille

Lens éliminé de la course à l’Europe si…

Il perd à Troyes

Il ne gagne pas à Troyes et Strasbourg bat Clermont

Il ne gagne pas à Troyes et Rennes ne perd pas contre Marseille

Rennes et Nice s’imposent face à Marseille et Lille

Course au maintien

Eux, luttent pour rester dans l’élite. Troyes, Clermont et Lorient peuvent assurer sportivement leur place en Ligue 1 la saison prochaine, à une journée de la fin. L'AS Saint-Etienne peut au moins éviter la descente directe, tandis que pour Bordeaux et Metz, il est seulement question de maintenir l’espoir.

Troyes maintenu en Ligue 1 si…

Il ne perd pas contre Lens

Saint-Etienne ne bat pas Reims

Clermont maintenu en Ligue 1 si…

Il gagne à Strasbourg

Saint-Etienne ne bat pas Reims

Lorient maintenu en Ligue 1 si…

Il gagne à Bordeaux et Saint-Etienne ne bat pas Reims

Il fait match nul à Bordeaux et Saint-Etienne perd contre Reims

Saint-Etienne au pire barragiste si…

Il bat Reims et Metz ne bat pas Angers

Il ne perd pas contre Reims, Metz perd contre Angers et Bordeaux ne bat pas Lorient

Bordeaux relégué en Ligue 2 si…

Il perd contre Lorient

Il fait match nul contre Lorient et Saint-Etienne ne perd pas contre Reims

Saint-Etienne gagne contre Reims

Metz relégué en Ligue 2 si…

Il perd contre Angers et Saint-Etienne ne perd pas contre Reims

Il fait match contre Angers et Saint-Etienne bat Reims

