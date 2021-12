Football

Marseille - Brest / OM - Attention danger : "Jorge Sampaoli ressemble de plus en plus à Andre Villas-Boas"

LIGUE 1 - L’Olympique de Marseille est le nouveau dauphin du Paris Saint-Germain. Le club phocéen reste sur deux victoires sur des scores qui symbolisent bien sa transformation actuelle : 1-0. Moins emballants et plus minimalistes qu’en début de saison, les hommes de Sampaoli peuvent-ils tenir ? Martin Mosnier et Maxime Dupuis en ont débattu dans le FC Stream Team.

00:07:50, il y a une heure