La presse italienne a décidé de s'y mettre aussi. Et de mettre ainsi une nouvelle pièce dans la machine. Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport a décidé de faire un point complet sur le feuilleton autour de l'avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat l'an prochain avec le PSG. Selon le quotidien italien, le champion du monde, qui n'ira pas au clash avec ses dirigeants, a toutefois confirmé sa volonté dans la journée de lundi : il souhaite rejoindre le Real Madrid, si possible dès cet été.

Pour lui, le futur, c'est maintenant

Dans cet article au titre évocateur "Mbappé, le tremblement de terre", la Gazzetta assure que le champion du monde a formalisé son envie, lundi, à son président Nasser Al-Khelaïfi. "Depuis longtemps, Mbappé s'interroge sur ses perspectives de carrière, qu'il doit rendre compatibles avec ses propres ambitions (...) Ces derniers mois, il a trop souvent été qualifié comme le champion du futur. Pour lui, le futur, c'est maintenant", écrit le quotidien rose. Avant d'ajouter : "Le joueur se sent prêt à assumer un statut de leader dès maintenant, dans n'importe quel projet (...) A Paris, en revanche, la sensation qui en ressort est que Mbappé est à la limite un "comprimario" de Neymar, malgré un rendement globalement plus prolifique. Et l'arrivée de Messi censure l'ambition d'être au centre du projet sportif après 4 saisons."

Du côté de Paris, la position reste toutefois la même : Mbappé n'est pas à vendre cet été. Peu importe s'il est en fin de contrat en 2022. Si le Real Madrid observe bien évidemment l'évolution de ce dossier, aucune offre mirobolante n'est à venir selon la Gazzetta, notamment en raison de l'état actuel de ses finances. "Et pour les Merengues, il convient donc d'attendre la fin du contrat du joueur", précise le média transalpin, qui assure que le joueur "n'a aucune intention d'aller au clash avec le club de son coeur et de sa ville". Le PSG sera-t-il capable de le convaincre de prolonger au cours de la saison, notamment grâce à son tandem avec Messi ? "Pour l'instant, c'est une pure illusion", conclut la Gazzetta.

