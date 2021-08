Nul ne sait encore si les résultats suivront, mais force est de constater que le mercato du PSG frôle pour le moment la perfection. À vrai dire, la seule zone d’ombre concerne Kylian Mbappé . Le champion du monde 2018 n’a toujours pas prolongé son contrat, qui arrivera à échéance en juin 2022. De quoi laisser la porte ouverte à un éventuel départ d’ici au 31 août. Une perspective qui, selon plusieurs titres majeurs de la presse italienne, pourrait être le point de départ d’un étonnant jeu de chaises musicales impliquant également Cristiano Ronaldo et Mauro Icardi.

Selon le Corriere della sera, l’attaquant des Bleus aurait affirmé à ses dirigeants qu’il n’aurait nullement l’intention d’étendre son bail. À l’affût pour le récupérer libre dans un an, le Real Madrid pourrait anticiper et songerait à mettre 120 millions d’euros sur la table, d’après La Repubblica. Si ce transfert venait à se concrétiser, CR7 - qui n'entretiendrait pas de bonnes relations avec son nouvel entraîneur, Massimiliano Allegri, et regarderait de plus en plus vers la sortie - souhaiterait poursuivre sa carrière à Paris. La Juventus accepterait de le voir partir, à condition d’obtenir Icardi en échange.

CR7 veut aller à Paris, mais Paris ne veut pas forcément de CR7

Ce scénario paraît fou, tout comme l’hypothèse de voir le Portugais évoluer aux côtés de Lionel Messi sous le maillot parisien. Mais des obstacles de taille subsistent. Tout d’abord, Nasser al-Khelaïfi n’aurait pas envie de laisser filer Mbappé cet été, y compris si celui-ci ne prolonge pas. De plus, le club de la capitale ne serait pas intéressé outre-mesure par Cristiano Ronaldo. LaRepubblica révèle que ce serait surtout ce dernier qui pousserait afin de rejoindre la Ville lumière.

Cristiano Ronaldo est en fin de contrat en juin 2022 avec la Juventus. Crédit: Getty Images

Vers une alliance Jorge Mendes - Florentino Pérez ?

Le Corriere dello Sport ajoute que Jorge Mendes, l’emblématique agent du quintuple Ballon d’Or aurait pris la direction de Londres afin de proposer son client à Manchester City. En Espagne, "El Chiringuito" fait été d'un intérêt de Carlo Ancelotti. Mais La Stampa précise malgré tout que le PSG serait la seule issue possible pour l’ancien Madrilène. Le quotidien turinois va même jusqu’à avancer que l’agent portugais pourrait s’entendre avec Florentino Pérez pour que le Real arrache Mbappé à Paris et que CR7 profite de la place laissée libre. Toutes les cartes sont sur la table. Et le mercato ferme dans deux semaines…

