La phrase a fait l'effet d'une bombe. "Mon plus grand rêve serait de gagner une Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain." Sortie de la bouche de Kylian Mbappé, elle n'a rien d'anodin. Le dossier de la prolongation de contrat de l'attaquant parisien est l'un des plus brûlants sur ce mercato. Sa déclaration, issue d'une interview croisée avec Neymar parue ce jeudi dans PSG Le Mag, peut éventuellement laisser croire que l'international français envisage de lier son avenir avec le club de la capitale en y prolongeant son bail.

Elle doit cependant être relativisée. Même si, du côté de l'Espagne, les paroles de Kylian Mbappé ont été perçues comme un sérieux de coup de froid pour un transfert éventuel au Real Madrid. Le quotidien As y voit une "douche froide" pour le club merengue, quand son concurrent Marca évoque "un coup dur" pour l'institution madrilène. Tout en précisant que cette interview a été réalisée peu après la fin de la saison passée et avant les départs en sélection de Neymar et Mbappé, respectivement pour jouer la Copa America avec le Brésil et l'Euro 2020 avec les Bleus.

Depuis, la cote de Mbappé a sensiblement chuté en France. L'attaquant du PSG a incarné bien malgré lui le fiasco de la formation de Didier Deschamps, grande favorite du tournoi et sortie par la Suisse dès les huitièmes de finale. L'ancien Monégasque est passé à côté de ce rendez-vous. Il n'a pas inscrit le moindre but, il a été pointé du doigt pour son attitude au sein de l'équipe et a eu le malheur de manquer le tir au but qui a précipité l'élimination des Tricolores face à la Nati. Des critiques qui n'ont certainement pas renforcé son intention de rester en France.

Le critère du projet sportif en question

Les intentions de Mbappé sont justement au cœur du dossier. Et sa déclaration dans PSG Le Mag n'y change pas grand-chose. L'attaquant parisien avait déjà annoncé sa volonté de rester au club pour la saison à venir et d'honorer son contrat jusqu'au bout. Quitte à partir libre l'été prochain, au grand dam des dirigeants parisiens. Il aura donc l'opportunité de réaliser ce rêve de remporter une Ligue des champions avec Paris en 2022. D'autant que le Real Madrid, son principal prétendant, a de son côté indiqué par la voix de son président Florentino Pérez que son mercato estival était bouclé dans le sens des arrivées. Même s'il ne faut jamais prendre ce type de déclaration pour argent comptant.

Le Real a de toute façon intérêt à jouer la montre sur ce dossier. En l'état, il peut envisager de réussir l'un des coups les plus faramineux de l'histoire en recrutant Mbappé, certainement le joueur le plus cher du marché, sans avoir le moindre centime d'euro à débourser en indemnité de transfert l'été prochain. Le club madrilène parait pourtant moins compétitif avec les départs de Sergio Ramos et Raphaël Varane pour un joueur qui a toujours brandi la carte du projet sportif pour décider de l'orientation à donner à sa carrière. A l'heure actuelle, celui de Paris n'a pas grand-chose à envier celui du Real.

Mais le doute est permis sur ce critère. Car le PSG s'est clairement donné les moyens de convaincre Mbappé en ne recrutant que du premier choix cet été, de Georginio Wijnaldum à Gianluigi Donnarumma, en passant par Achraf Hakimi et surtout Sergio Ramos, le capitaine du… Real Madrid. Pour autant, l'attaquant parisien rechigne toujours à lier son avenir au club de la capitale malgré les arguments présentés par ses dirigeants, qui incluent également un salaire mirobolant. Le natif laisse l'impression d'avoir plutôt envie de partir que de rester. Et s'il rêve de remporter la Ligue des champions avec le PSG, c'est certainement l'année ou jamais pour le réaliser.

