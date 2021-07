Le Paris Saint-Germain continue de trouver des points de chute à ses gardiens de but. Ce jeudi, L'Équipe avance que le portier international français Alphonse Areola, encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2023, va repartir en prêt, avec une option d'achat, en Premier League et en direction du club londonien de West Ham, où le gardien titulaire de l'an passé n'était autre que le Polonais Lukasz Fabianski (38 ans). Les deux clubs se sont mis d'accord et le joueur est attendu pour passer sa visite médicale ce jeudi, pour ensuite signer son contrat dans la foulée ou alors ce vendredi, au plus tard.

La Premier League est un championnat que le principal intéressé connaît parfaitement bien pour y avoir déjà évolué l'an passé, et plus précisément du côté de Fulham. Rester dans l'élite du football anglais, et en particulier à Londres, était visiblement le souhait d'Areola, toujours selon le quotidien sportif français. Aujourd'hui âgé de 28 ans, le champion du monde 2018, formé au PSG, s'apprête à connaître son sixième prêt après ceux effectués au RC Lens (2013-2014), au SC Bastia (2014-2015), à Villarreal (2015-2016), au Real Madrid (2019-2020) et donc à Fulham (2020-2021).

Le nombre conséquent de gardiens de but actuellement sous contrat au Paris Saint-Germain faisait qu'Areola n'avait clairement aucune chance de disputer cette saison 2021-2022 avec son club formateur, notamment face à Gianlugi Donnarumma ou encore Keylor Navas. Un autre gardien de but du PSG est également en train de se chercher un nouveau club pour le prochain exercice. Arrivé dans la capitale française en 2019, le portier international espagnol Sergio Rico (27 ans), doublure de Navas les deux dernières saisons et encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, est dans la même situation qu'Areola et sait qu'il n'aura pas de temps de jeu l'année prochaine. Encore tout récemment, son nom a circulé en Ligue 1, à Lille.

