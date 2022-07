Breel Embolo s'apprête à découvrir le championnat de France. L'attaquant international suisse du Borussia Mönchengladbach, 25 ans, a signé un contrat de quatre ans avec Monaco, a annoncé vendredi soir le club de la Principauté. Né à Yaoundé (Cameroun), Embolo a débuté sa carrière professionnelle à 17 ans en Suisse, au FC Bâle (2014-2016). Il a évolué ensuite en Allemagne, d'abord à Schalke 04 (2016-2019) puis au Borussia Mönchengladbach durant trois saisons, où il a disputé 88 matches de Bundesliga.

Capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque, Embolo possède une belle expérience internationale: avec la sélection suisse, il a disputé l'Euro 2016 en France, avant d'enchaîner avec la Coupe du monde 2018 et l'Euro l'été dernier. Il compte 56 sélections pour 9 réalisations. "Son profil apporte un atout supplémentaire parmi nos options offensives et ajoute plus de profondeur à l'équipe afin de bien aborder le calendrier chargé qui nous attend", a expliqué le directeur sportif Paul Mitchell sur le site internet du club monégasque.

Breel a remporté des titres et connaît l'exigence de la Ligue des champions

"A 25 ans, Breel a remporté des titres et connaît l'exigence de la Ligue des champions. De plus, son statut de joueur international et sa participation à des grands rendez-vous (...) lui confèrent une expérience qui nous sera assurément précieuse", a ajouté le dirigeant anglais. Selon plusieurs sources proches du dossier, le montant de son transfert est de 12,5 millions d'euros. Après l'international japonais Takumi Minamino, 27 ans, recruté en provenance de Liverpool, également pour quatre saisons, Embolo est le deuxième joueur offensif à s'engager pour Monaco cette saison.

