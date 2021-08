La confusion régnait lundi entre l'aéroport du Bourget et le Parc des Princes, tout le monde attendait son messie. Il n'est jamais venu. De quoi remettre en cause l'arrivée de Lionel Messi à Paris ? On n'en est pas encore là. Selon L'Equipe, l'accord entre le PSG et le clan de l'Argentin devrait intervenir ce mardi et ce ne sont plus que des détails qu'il reste à régler. L'officialisation de l'arrivée de Messi au PSG devrait intervenir dans les 48 heures.

Le Barça a-t-il dit son dernier mot dans cette histoire ? Pas encore si on en croit certains médias. Dans la nuit de lundi à mardi, le média catalan Betevé, repris par des quotidiens sportifs espagnols, a affirmé que le Barça venait de faire une "dernière offre" au joueur. "L'Argentin et le club négocient à l'aube une offre qui arrive après les adieux", a avancé Betevé sur le compte Twitter de son émission La Porteria, sans citer de sources. Une information qu'a confirmé ESPN Argentine.

Lionel Messi échappe à Marco Verratti en février 2017 Crédit: Getty Images

Messi tranquille, en famille

Messi, lui, est resté en famille avec son ami Luis Suarez, en banlieue de Barcelone. Sa tranquillité tranche avec l'effervescence des réseaux sociaux et l'impatience des fans parisiens, prêts à accueillir le meilleur joueur du monde. L'attente est déjà interminable.

