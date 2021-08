"Il nous manque 4 ou 5 joueurs, mais il va falloir définir des priorités car on ne pourra pas tout faire, il va falloir être créatif. On a aussi des joueurs qui pensent à partir. J'espère que la semaine prochaine on aura un effectif complet". A Marseille, le mercato a déjà été très agité. Mais c'est visiblement loin d'être terminé. Présent en conférence de presse vendredi, Jorge Sampaoli a fait le point sur plusieurs dossiers.

"n'est pas encore confirmée", a précisé le technicien argentin de l'OM, au sujet du latéral droit espagnol, actuellement en train de passer sa visite médicale avant de signer son contrat. Le défenseur avait déjà évolué sous le maillot olympien la saison passée, en prêt. Parmi les autres recrues attendues, l'entraîneur argentin va notamment travailler sur le dossier d'un numéro 9, avec le départ en prêt de son compatriote Dario Benedetto en Espagne, à Elche. L'arrivée de Pol Lirola en provenance de la Fiorentina, en Italie,a précisé le technicien argentin de l'OM, au sujet du latéral droit espagnol, actuellement en train de passer sa visite médicale avant de signer son contrat. Le défenseur avait déjà évolué sous le maillot olympien la saison passée, en prêt. Parmi les autres recrues attendues, l'entraîneur argentin va notamment travailler sur le dossier d'un numéro 9, avec le départ en prêt de son compatriote Dario Benedetto en Espagne, à Elche.

"Une fois ce départ acté, on verra alors quel profil d'attaquant recruter, un joueur de surface, ou quelqu'un avec une influence plus grande sur le jeu, plus passeur", a détaillé Sampaoli peu avant l'officialisation du prêt. "Tout dépendra aussi de la date du retour de Milik", a précisé Sampaoli, au sujet de l'avant-centre polonais Arkadiusz Milik, convalescent d'une blessure à un genou qui l'avait privé de l'Euro en juin.

Arkadiusz Milik lors du match opposant Marseille à Rennes, le 10 mars 2021, en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Konrad s'est adapté plus vite que nous le pensions

Parmi ses forces en présence, Sampaoli a notamment salué les prestations du jeune attaquant américain Konrad de la Fuente, aligné lors des deux premières rencontres de l'OM en Ligue 1 depuis son arrivée du FC Barcelone, où il évoluait dans l'équipe B : "Il s'est adapté plus vite que nous le pensions, alors que c'est un jeune joueur, qui avait peu d'expérience dans le football professionnel. Il fait la différence offensivement, il a des caractéristiques pour devenir un joueur important".

De même, l'entraîneur de l'OM s'est voulu rassurant sur l'intégration du Brésilien Gerson, le gros coup du mercato estival de l'OM, arrivé de Flamengo : "Il lui faudra du temps pour s'adapter à un nouveau football, un nouveau système, un nouveau club, de nouveaux partenaires, mais il vient de l'un des plus grands clubs du monde pour moi, et il a les qualités pour s'installer", a-t-il assuré au sujet du nouveau milieu de terrain de l'OM, auteur d'une passe décisive sur le premier but olympien contre Bordeaux (2-2) dimanche.

