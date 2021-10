Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé et même Angel Di Maria ! Mauricio Pochettino avait sorti l'artillerie lourde au Roazhon Park. Mais après 15 matches consécutifs de Ligue 1 avec au moins un but, le PSG est resté muet. Incapable même de cadrer le moindre tir (sur 13 tentatives !). Et c'est finalement avec un revers dans les valises que Paris rentre de Rennes (2-0) avant la trêve internationale. "De manière générale, je suis satisfait, on s'est créé beaucoup d'occasions", a pourtant estimé Mauricio Pochettino, qui se dit "amer" et "déçu" en raison d'un scénario de cette rencontre.

Si Paris a vu sa série de huit victoires de rang en championnat s'arrêter net ce dimanche, l'entraîneur parisien se veut encore une fois positif. Car il y a eu des choses intéressantes à ses yeux au cours d'une première période où ses joueurs ont dominé leur sujet après un départ poussif. "Nous avons fait 25, 30 minutes qui sont les meilleures de notre saison, et Rennes a marqué sur sa première occasion (à la 45e minute). Ce but a eu un grand impact émotionnel", a encore estimé l'Argentin. Surtout qu'au retour des vestiaires, Paris a encore craqué. "On prend deux buts à des moments clefs du match", a regretté Marquinhos.

On doit pouvoir étendre cela pendant 90 minutes

Touchés moralement par ces deux réalisations à cheval sur la mi-temps, les Parisiens ont alors mis du temps à se remettre à l'endroit face à des joueurs de Rennes, très bien en place et auteurs d'une prestation pleine d'intensité. "L'histoire du match pouvait être différente avec un peu plus d'efficacité devant et derrière", a lancé sur Amazon Prime Marquinhos, qui refuse de chercher des excuses malgré ce déplacement contrarié en raison de la météo qui a poussé les stars parisiennes à venir en voiture samedi soir. Aux yeux des Parisiens, c'est bien surtout une question de réalisme. "Prendre 2-0 après 25-30 bonnes minutes... On est déçus de ne pas avoir matérialisé nos actions. On a eu du mal après ça. L'équipe adverse a pris confiance. Et chez nous, il y a eu de la frustration", a encore tenu à souligner Pochettino, refusant de cibler Neymar et assumant d'être le "premier responsable".

Et si l'ancien boss de Tottenham a estimé sur Amazon qu'il "faut faire une autocritique", il reste sans surprise mesuré, cinq jours après un succès probant contre Manchester City (2-0) en Ligue des champions. Même si ce revers pose à nouveau la question de la titularisation des quatre stars devant, sources de déséquilibre. Le 4-2-3-1 aligné ce dimanche est en effet forcément moins équilibré qu'avec trois milieux plus travailleurs, comme contre City. "Il ne faut pas analyser la rencontre en fonction de notre système, prévient cependant Pochettino. J'en ai utilisé plusieurs depuis le début de saison. Il nous a manqué seulement un but. L'équipe peut jouer dans différentes formes."

En clair, le quatuor offensif attrayant avec Messi, Mbappé, Neymar et Di Maria, est loin d'être enterré. Même si Pochettino semble toujours en pleine réflexion : "Je n'aime pas perdre, il y a un peu de colère. (…) On va essayer de trouver la bonne manière de jouer et le bon équilibre", a-t-il prévenu avant de conclure : "Ce qu'on a fait pendant 25 minutes était de très bonne qualité. On doit pouvoir étendre cela pendant 90 minutes."

