Toujours les mêmes problèmes au PSG : Pochettino peut-il réussir là où les autres ont échoué ?

LIGUE DES CHAMPIONS - Mercredi, le PSG a fait un non-match à Bruges (1-1). Rien n'a fonctionné et sûrement pas la triplette Messi - Neymar - Mbappé. Faut-il être inquiet pour Paris ? Et, surtout, Pochettino est-il l'homme de la situation ? Maxime Dupuis et Martin Mosnier en débattent. Le podcast du FC Stream Team est à retrouver en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute. (Réal: Seb.Petit)

00:12:07, il y a 20 minutes