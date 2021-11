Football

Un but toutes les 194 minutes : y a-t-il un malaise Messi au PSG ?

Depuis 15 ans et ses débuts au FC Barcelone, Lionel Messi n'avait pas entamé une saison de façon si médiocre. Avec seulement 4 buts au compteur à la fin du mois de novembre, l'Argentin n'est que l'ombre de lui-même au sein de l'attaque du PSG aux côtés de Kylian Mbappé et Neymar. Dans le FC Stream Team, à écouter en podcast, Maxime Dupuis et Martin Mosnier se demandent : y a-t-il un malaise ?

00:06:15, il y a 2 heures