Football

Un coefficient UEFA au plus haut : bientôt un 4e club français en Ligue des Champions ?

La France réussit une année de choix en Coupes d’Europe. Ils seront six au rendez-vous en février prochain. Et cette réussite a une conséquence positive sur le coefficient UEFA de la France. Actuellement 3e sur la saison en cours, la France peut-elle aller plus haut et, qui sait, rattraper le Big Four ? Éléments de réponse avec Maxime Dupuis et Martin Mosnier dans l’émission du jour.

00:06:52, il y a une heure