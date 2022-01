Football

PSG - Mauro Icardi, autopsie de la plus grosse erreur de Leonardo

LIGUE 1 - Devenu un remplaçant sans impact au PSG, Mauro Icardi intéresse la Juve dans le cadre d'un prêt de six mois, sans option d'achat. Alors que Paris voudrait le vendre, il se heurte aux limites d'un contrat XXL qui ne correspond plus à son statut. Explications avec Martin Mosnier et Cyril Morin dans Mercredi Mercato, à retrouver en intégralité en podcast.

00:07:53, il y a une heure