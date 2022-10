Après neuf journées de championnat, l'OL a déjà concédé une quatrième défaite dimanche soir à Lens (0-1). Alors que les Gones, non-qualifiés en Coupe d'Europe cette saison, figurent à la septième place du classement, à déjà neuf points du troisième Lorient, Jean-Michel Aulas a évoqué cette situation sur son compte Twitter et a tenu à relativiser. "Quand on veut tuer son chien on dit qu’il a la rage", a d'abord écrit le président lyonnais.

"Les défaites ne sont pas révélatrices de nos qualités d’équipe, ni des options du staff. Il faut travailler et gagner enfin vendredi. L’OL est septième et le bashing nous affaiblit plutôt qu'il nous aide. Soyons forts", a renchéri Jean-Michel Aulas. Pour l'heure, les retours d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso dans leur club formateur n'ont pas eu totalement leurs effets escomptés sur le plan comptable. Après un début de saison encourageant, l'Olympique Lyonnais vient d'enchaîner une quatrième défaite consécutive.

On doit faire beaucoup mieux quand on est l’OL

C'est inadmissible. Encore une fois, on ne fait pas un bon match. On doit faire beaucoup mieux quand on est l’OL. On ne montre pas nos valeurs", a pointé du doigt Maxence Caqueret sur Prime Vidéo après le ", a pointé du doigt Maxence Caqueret sur Prime Vidéo après le revers lyonnais à Bollaert . Peter Bosz et ses hommes sont déjà dans l'obligation de gagner ce vendredi face à Toulouse.

