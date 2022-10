Football

Kylian Mbappé peut-il vraiment quitter le Paris Saint-Germain cet hiver ? Pour Liverpool ou le Real Madrid ?

TRANSFERTS - L'entourage de Kylian Mbappé a laissé filtrer mardi, dans plusieurs médias français et espagnols, une volonté de quitter le Paris Saint-Germain au plus vite, ce qui a fait l'effet d'une bombe. Un départ de l'attaquant tricolore dès cet hiver est-il envisageable ? Et si oui... où ? Retrouvez l'intégralité de Mercredi Mercato en podcast (Real : S. Farvacque / Q. Guichard).

00:06:56, il y a 21 minutes