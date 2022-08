Lens frappe un grand coup. Ce samedi après-midi, les Lensois se sont très aisément imposés sur la pelouse de l'AS Monaco (1-4), lors de la troisième journée de Ligue 1. Au stade Louis-II, si Benoît Badiashile avait relancé les siens juste avant la pause (41e), cela n'a clairement pas suffi face aux buts de Lois Openda (7e), Deiver Machado (38e), Seko Fofana sur penalty (55e) et Wesley Saïd (78e). Les Monégasques ont également terminé la rencontre en infériorité numérique, suite au second carton jaune reçu par Vanderson (72e). Au classement du championnat de France, les Sang et Or, toujours invaincus, prennent provisoirement la tête, avec sept unités, avant que l'ASM est septième.

Plus d'infos à venir...

