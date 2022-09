L’ASM relève la tête. Piteusement battu par la modeste formation de Ferencvaros jeudi dernier en Ligue Europa (0-1), Monaco a retrouvé des couleurs ce dimanche lors de son déplacement sur la pelouse du Stade de Reims pour le compte de la 8e journée de championnat.

Bien aidés il est vrai par l’expulsion précoce et pas forcément justifiée du Rémois Bradley Locko à la 21e minute, les Monégasques ont inscrit trois buts en seconde mi-temps par l’intermédiaire d’Aleksandr Golovine(46e), Takumi Minamino (87e) et Wissam Ben Yedder (89e). Ce troisième succès consécutif en Ligue 1 permet aux joueurs de Philippe Clément de remonter à la cinquième place du classement.

Un 4-4-2 très fonctionnel pour l'ASM

Défaite à la surprise générale en Europe, l’AS Monaco devait impérativement réagir en championnat pour ne pas retomber dans une spirale négative. Forcément sous pression après la bouillie de football proposée à leur public du Louis-II en Ligue Europa, les hommes de Philippe Clément ont cette fois tenu leur rang face à une formation de Reims en grande crise de confiance (une seule victoire en sept matches).

Organisés dans un inédit 4-4-2 avec les titularisations au coup d’envoi de Ruben Aguilar, Maghnes Akliouche, Eliot Matazo ou encore de Wissam Ben Yedder, les Monégasques ont d’entrée affiché un tout autre visage, preuve que la sortie de route face aux Hongrois n’était peut-être qu’un simple accident.

Plus mobiles, plus entreprenants et surtout plus offensifs qu’en milieu de semaine, les coéquipiers de l’ancien rémois Axel Disasi ont pourtant subi un gros coup dur dès la 9e minute de jeu avec la sortie sur blessure de Ruben Aguilar. Contraint et forcé de lancer en jeu un Vanderson très décevant ces dernières semaines, Philippe Clément a toutefois vu le scénario de la rencontre vite tourner en faveur de ses protégés. Après une double tentative de Breel Embolo et de Wissam Ben Yedder bien stoppée par le portier rémois Yehvann Diouf (20e), le malheureux Bradley Locko était sévèrement expulsé par monsieur Bollengier pour une semelle involontaire sur Embolo (21e).

Incapable de forcer le verrou rémois en première mi-temps, les Asémistes vont finalement trouver la solution dès le retour des vestiaires. Magnifiquement servi par Axel Disasi sur un long centre venu de la droite, Alexander Golovin a délivré ses partenaires sur une très jolie tête plongeante croisée (46e, 0-1). Lancée au meilleur des moments par son maître à jouer russe, l’ASM a alors eu toutes les cartes en main pour s’offrir un dimanche après-midi tranquille au Stade Auguste-Delaune. Mais les fantômes de Ferencvaros trottaient visiblement encore dans les têtes monégasques et Folarin Balogun a même cru égaliser pour les locaux sur corner à la suite d’une première tête d’Emmanuel Agbadou repoussée par la barre transversale d’Alexander Nubel (61e).

Sauvé par une légère position de hors-jeu, Monaco va échapper à une nouvelle égalisation rémoise quelques minutes plus tard, Andreaw Gravillon ratant totalement sa reprise du plat du pied en position préférentielle à la suite d’un très bon travail sur le côté droit du Japonais Junya Ito (74e). Reims a laissé passer sa chance. Monaco ne commettra pas la même erreur. Lancé en jeu à la place du premier buteur Alexander Golovine, Takumi Minamino a d’abord crucifié l’excellent Yehvann Diouf en contre à la suite d’un superbe service de Breel Embolo (87e, 0-2). Puis le très discret Wissam Ben Yedder s’est lui aussi mêlé à la fête, l’international tricolore profitant de la fausse piste dans son dos de l’attaquant suisse pour prendre à revers le portier rémois d’un amour de ballon enveloppé (89e, 0-3).

