Monaco s'est amusé. Ce dimanche, le club de la Principauté a écrasé Nantes (4-1), lors de la neuvième journée de Ligue 1. Au stade Louis-II, Breel Embolo (2e) mais également et surtout Wissam Ben Yedder (6e, 28e, 62e s.p.) ont fait le spectacle. En fin de rencontre, le but contre son camp de Caio Henrique n'a pas changé la donne (79e). Au classement du championnat de France, les Monégasques gagnent une place et se retrouvent désormais cinquièmes. De leur côté, les Canaris continuent de flirter avec la zone rouge et restent en seizième position.

Wissam Ben Yedder a marqué 67 buts en 107 matches de Ligue 1 avec Monaco, plus que tout autre joueur du club de la Principauté au XXIe siècle (65 pour Radamel Falcao). L'attaquant, qui n'en avait inscrit qu'un seul en Ligue 1 depuis le début de la saison, lors de la précédente journée, en a donc ajouté trois nouveaux à son compteur. Profitant d'une bonne remise de la tête de Breel Embolo, l'avant-centre a débuté son festival personnel d'un petit piqué (6e, 2-0). Juste avant la demi-heure de jeu, l'international français a de nouveau trouvé la faille, d'un tir croisé, après un bon service en une touche d'Aleksandr Golovin (28e, 3-0).

Nantes a multiplié les erreurs

C'est ensuite après la pause que Ben Yedder a donc soigné ses statistiques, avec un penalty transformé du droit (62e, 4-0). WBY a marqué au moins trois buts lors de cinq matches différents en Ligue 1. Seuls Zlatan Ibrahimovic et Kylian Mbappé (sept chacun) ont fait mieux au XXIe siècle. L'attaquant aurait même pu en inscrire un quatrième, sur la toute première action de cette rencontre. Sa frappe avait été repoussée par Alban Lafont, mais c'est finalement Breel Embolo qui avait su conclure, de la tête, pour l'ouverture du score (2e, 1-0). Le portier nantais est intervenu seulement une seconde fois dans cette rencontre, sur une frappe peu dangereuse de Krépin Diatta (69e).

Breel Embolo et Wissam Ben Yedder (Monaco) ont trouvé le chemin des filets face à Nantes, dimanche 2 octobre 2022. / Ligue 1 Crédit: Getty Images

De manière générale, le capitaine nantais a été clairement abandonné par les siens. Les trois premiers buts ont été les fruits d'erreurs nantaises. Sur le premier, tout est parti d'une touche monégasque après un ballon perdu par Nantes. Sur le deuxième, ce sont les Canaris qui avaient alors une touche en leur faveur. Mais le ballon a là aussi été très vite perdu et le contre monégasque a ensuite à nouveau été dévastateur. Quant au troisième, c'est dans le camp adverse que les hommes d'Antoine Kombouaré ont alors été surpris, avant de s'incliner sur un nouveau contre.

Monaco remporte son quatrième match consécutif en championnat

Les Nantais ont ensuite davantage eu le ballon (53% de possession dans l'ensemble), mais l'intensité n'a jamais vraiment été présente. Seuls Lohann Doucet (72e) puis Abdoul Kader Bamba (90e+2) ont sollicité Alexander Nübel, mais le portier monégasque n'a pas eu à véritablement s'employer. Le seul bémol pour Monaco restera ce but encaissé et inscrit par Caio Henrique contre son camp (79e, 4-1). Une réalisation qui n'a donc pas eu pour effet de relancer Nantes.

Le FCN, toujours à la recherche de sa deuxième victoire cette saison dans l'élite, va devoir rapidement réagir. Et dès ce jeudi (21h), en Ligue Europa, sur la pelouse de Fribourg, actuel deuxième de Bundesliga. Quant à Monaco, cette quatrième victoire consécutive va peut-être lui donner des idées. Pour ensuite espérer enchaîner en C3, jeudi (18h45), contre Trabzonspor.

