Et maintenant, Lens sait gagner sans briller. Face à une formation troyenne venue pour bien défendre, le club artésien a fait la différence sur coup de pied arrêté, Kevin Danso sanctionnant d’une tête sur un coup-franc un errement de la défense visiteuse (39e). Le reste, une gestion de patron pour prendre seul les commandes de la Ligue 1 (1-0). Bollaert-Delelis a apprécié, Franck Haise aussi.

"On a fait un match intelligent, appréciait le coach artésien au micro d’Amazon à l’issue de la rencontre. On aurait dû marquer le deuxième après un quart d'heure en deuxième période mais comme on ne l'a pas marqué, il a fallu être très intelligents et gérer ce match de la meilleure des manières, en gardant le ballon, en essayant de les ouvrir, ce qu'ils n'ont que très rarement fait. Il fallait le gagner avec beaucoup d'intelligence et de maturité."

On a pris en maturité sur ce genre de match

Troisièmes avant le coup d’envoi de ce match d’ouverture de la 7e journée, les Sang et Or se sont frottés à un onze replié devant sa surface, une approche qui témoigne d’un changement de statut des Nordistes. "On n'a pas eu beaucoup de temps faible, je ne connais pas la possession mais ça doit être très important (64%, NDLR), abondait Haise. Il ne faut pas prendre des risques inconsidérés mais quand il faut faire une passe de plus, il ne faut pas hésiter. Je trouve qu'on est capable de le faire aujourd'hui avec moins de prise de risques."

Une prise de maturité logique au regard d’une formation sans cesse en progression depuis son retour dans l’élite (2020). "A une autre époque, peut-être pas si lointaine, on aurait cherché des déséquilibres, concédait Haise. Ils ont eu 3-4 situations quand même. On a pris en maturité sur ce genre de match."

Toujours invaincu avec cinq victoires en sept rencontres, le RC Lens étire à n’en plus finir son été indien. Un état de grâce dont il vaut mieux profiter avant qu’il ne s’estompe brutalement. "Je suis allé me reposer un peu sur le banc, j'ai eu besoin de souffler une ou deux minutes mais je reste ensuite car il ne faut jamais banaliser les victoires, jamais banaliser les bons moments, savourait le héraut artésien. On en profite. Comme je l'ai dit dans le vestiaire, on est premier pendant 24 heures, il faut quand même savoir le goûter. On sait d'où on vient, qui on est. Goûtons-le tranquillement. Ils vont avoir un week-end mérité."

On va perdre un jour (...), mais le plus tard possible

Un plaisir sans doute éphémère, puisque demain les co-leaders parisiens et marseillais (avant la 7e journée) seront sur le pont. Mais plus que les chiffres, la place de leader revêt une importance symbolique pour les Lensois. "Leader ? C'est un symbole mais un joli symbole, opinait Haise. On va le prendre. On va regarder le classement ce soir, ce sera agréable. Ce sera sûrement différent demain mais ce n’est pas grave."

Une reconnaissance partagée par Brice Samba. Le portier artésien s’est signifié par un arrêt à l’heure de jeu (59e) avant de provoquer un dernier frisson évitable dans l’assistance durant le temps additionnel (90e+1). "C'est gratifiant, ça récompense notre travail depuis le début de saison, s’est satisfait le Congolais. Ça n'a pas été facile aujourd'hui mais l'essentiel, ce sont les trois points." A ce rythme, la question est de savoir quand tombera le premier revers de la saison. "On va perdre un jour, c’est sûr, philosophait Samba. Mais le plus tard possible."

