Lens est leader provisoire de Ligue 1 dans l'entame de cette 7e journée, et il n’y a vraiment rien à dire. Même contre une équipe troyenne parfaitement en place, car venue au Stade Bollaert-Delelis pour bien défendre, les Sang et Or ont trouvé le moyen de s’en sortir. Encore très solides, à défaut d’être totalement inspirés, les Nordistes se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à Kevin Danso (1-0). Ils poursuivent leur série d’invincibilité et confirment plus que jamais leur excellent début de saison. La pression est désormais sur les épaules du PSG et de l’Olympique de Marseille, qui doivent l’emporter à leur tour pour repasser devant.

Lens n’est pas qu’un tube de l’été. Irrésistibles depuis le mois d’août, les Sang et Or ont encore prouvé qu’ils étaient capables de tout. Face à Troyes, ils n’ont vraiment pas eu un match facile puisqu’ils ont dû faire face à une muraille bleue disciplinée et très regroupée. Loïs Openda a quand même failli ouvrir le score très vite, mais la barre en a décidé autrement (6e).

Ensuite, les Lensois se sont appliqués à contourner un bloc très bas, souvent en vain, et il est vrai qu’ils n’ont pas été aidés par la sortie sur blessure de Jonathan Gradit, qui s’est fracturé la clavicule après une faute oubliée (16e). Heureusement, quand on ne trouve pas la solution dans le jeu, il y a toujours les phases arrêtées. Kevin Danso a donc sanctionné un placement très approximatif de la défense troyenne sur un coup-franc pour marquer de la tête (1-0, 39e).

Kevin Danso et Lukasz Poreba (RC Lens) Crédit: Getty Images

Lens est capable de tout

La seconde période a été beaucoup plus animée, avec davantage d’occasions franches de part et d’autre. Pour Lens, l’entrée de Seko Fofana a dynamité les phases offensives. Il aurait même pu faire le break, si Jackson Porozo ne s'était pas retrouvé sur la trajectoire de sa frappe qui partait bien (57e). Dans la foulée, Florian Tardieu a enlevé une balle de but à Florian Sotoca, à la réception d’un corner (58e).

L’attaquant du RC Lens s’est encore permis de faire trembler l’ESTAC, mais Gallon a repoussé sa tête sur la barre (69e) et il a trop croisé une reprise après une bonne déviation de... Fofana (79e). Lens aurait mérité d’alourdir la facture, mais on n'oubliera pas que Troyes a bien failli égaliser sur ses rares munitions.

Il a par exemple fallu que Brice Samba se couche bien sur une frappe de Mama Baldé, à l’issue d’un contre bien mené par l’ESTAC (59e). Le portier de Lens peut par ailleurs remercier Danso pour son retour décisif sur le jeune Wilson Odobert, qui avait fait danser Massadio Haïdara avant de déclencher une frappe (76e). Et, enfin, les supporters n’ont pas manqué de trembler en voyant Samba passer au travers sur un centre tendu de Yasser Larouci (90e+1). La victoire de Lens n’a parfois tenu qu’à un fil, mais qu’importe. Pendant au moins une nuit, les Sang et Or s’assiéront sur le trône de Ligue 1, ce que personne n’aurait parié il y a encore quelques semaines.

