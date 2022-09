Cet OM-là est différent. Déjà parce qu’il vient de s’emparer du record de points historique du club phocéen après sept journées (19 points). Seule formation à suivre le rythme de champion du Paris Saint-Germain, l’Olympique de Marseille (2e) a enchaîné une cinquième victoire de rang en championnat contre Lille (2-1), effaçant une seconde période frustrante contre Tottenham en Ligue des champions (2-0).

Ad

Ligue 1 Tudor s'explique pour Payet : "Je lui ai expliqué mon plan et il l'a accepté" IL Y A UNE HEURE

Bousculés par une formation nordiste parfaitement entrée dans son match, les Olympiens ont subi l’ouverture du score signée Ismaily (12e) et vingt minutes à haute intensité du LOSC. Sans Dimitri Payet, une nouvelle fois relégué sur le banc au coup d’envoi par Igor Tudor, Alexis Sanchez s’est emparé du costume du patron. D’une reprise en première intention après un centre tendu de Cengiz Ünder, le Chilien a égalisé avant la demi-heure de jeu (26e). Un quatrième but (en six matches) ponctuant une partition complète dans sa nouvelle peau de guide et de leader.

Buteur et fédérateur : la panoplie de leader de Sanchez

Pour sa troisième sortie au Vélodrome, Sanchez n’aurait pas pu faire mieux dans l’idée de prolonger la folle d’idylle entre lui et les supporters marseillais. Un but, une activité incessante à la perte de balle, et une volubilité conseillère envers ses coéquipiers, à l’image d’Amine Harit écoutant avec componction les ajustements livrés par l’ancien Barcelonais, à la demi-heure de jeu.

Pourquoi l'OL est-il si patient avec Bosz ?

Comme un poisson dans l’eau, Sanchez s’est fondu dans le décor volcanique de la cité phocéenne, épousant sa haine de la défaite et sa soif de victoire. Malgré son âge et une préparation hachée, le numéro 70 n’a pas fait son âge (33 ans), sortant sous des applaudissements nourris à la 86e, sous le regard de Payet, sevré de minutes ce samedi soir. Comme un passage de témoin.

Un joueur qui va beaucoup nous apporter

Il n’y a pas que les supporters qui sont sous le charme de la recrue phare du mercato olympien. "C’est un joueur qui va beaucoup nous apporter, qui a beaucoup d’expérience et gagné beaucoup de trophées, livrait un Mattéo Guendouzi admiratif au micro de Canal + après la rencontre. Il est très efficace devant le but, ça nous aide beaucoup. On l’a vu, il lui faut très peu d’occasions pour la mettre au fond. (…) C’est de très bon augure pour la suite."

Griezmann : Tout comprendre sur la clause de la honte

La suite, c’est la Ligue des champions et un rendez-vous clé face à Francfort, à domicile. Sur la piste aux étoiles, Marseille se tournera à nouveau vers ses champions, ses joueurs d’exception. Cela tombe bien, Sanchez est fait de ce bois.

Ligue 1 Renversant, l'OM tient le rythme IL Y A 2 HEURES