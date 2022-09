L'OM a de la ressource et poursuit sa série victorieuse en championnat. Trois jours après leur revers devant Tottenham en Ligue des champions, les Phocéens sont venus à bout de Lille, samedi lors de la 7e journée de Ligue 1 (2-1). Les Lillois ont ouvert le score par l'intermédiaire d'ismaily (12e) mais Alexis Sanchez a remis les locaux dans le droit chemin (26e). Les hommes d'Igor Tudor sont passés devant en seconde période grâce à Samuel Gigot (61e). Ils enchaînent un 5e succès en L1 et recollent au PSG en tête du classement. Lille est 6e.

Ad

Ligue 1 Tudor est-il frileux ? IL Y A UN JOUR

Si le coach phocéen avait procédé à de nombreux changements par rapport au dernier match de C1, ses joueurs ont sérieusement peiné à entrer dans la rencontre. Pas assez justes balle au pied, ils ont aussi manqué de vivacité face à des Lillois alignés dans un système étudié pour bloquer celui de l'adversaire. En retard dans les duels, les Phocéens ont enchaîné les fautes et Leonardo Balerdi a failli en commettre une dans sa surface sur le virevoltant Adam Ounas (10e). L'arbitre M. Millot et le VAR n'ont cependant rien trouvé à redire.

Tudor punit Balerdi

Servi par Bafodé Diakité, Ounas est toutefois vite revenu à la charge pour placer une reprise en pivot au point de penalty sur le poteau droit de Pau Lopez, Ismaily a bien suivi et ouvert le score (0-1, 12e). Mené pour la première fois de la saison en championnat, l'OM a tardé à réagir. Il l'a cependant fait soudainement après une remontée de balle axiale d'Amine Harit pour décaler Cengiz Under dont le petit centre rasant a profité à Sanchez (1-1, 26e). Les Phocéens ont égalisé sur leur tout premier tir du match tandis que le Chilien a signé son 4e but de la saison.

Malgré cela, Tudor a pris les choses en mains et vite lancé Nuno Tavares à la place de Balerdi - logiquement énervé même si le Croate a expliqué après coup avoir voulu le préserver d'un carton rouge - et repositionné Sead Kolasinac en défense centrale (28e). Le Bosnien s'en est d'ailleurs beaucoup mieux sorti à ce poste. Ses partenaires ont définitivement haussé leur niveau et les débats sont devenus très intenses. Under a failli marquer rapidement (30e) et Lille a répondu par Jonathan David qui a chauffé les gants de Pau Lopez (33e). Le Canadien s'est cependant fait trop discret ensuite et le LOSC a reculé face à la hargne des locaux.

Le drôle de but de Gigot

A la reprise, Under a tout de suite alerté le novice Lucas Chevalier, 20 ans et préféré à Léo Jardim pour garder la cage nordiste (46e). Le jeune portier a encore dû s'employer face au Turc (51e), puis détourner du bout des gants la frappe enroulée d'Harit qui partait dans sa lucarne gauche (52e). Chevalier n'a, en revanche, rien pu devant Gigot qui a repris le ballon à bout portant après un coup franc d'Under venu de la gauche et une déviation de Kolasinac (2-1, 61e). A l'extrême limite du hors-jeu, le défenseur central de 28 ans, parti en Belgique il y a 7 ans, a marqué le tout premier but en L1 de sa carrière.

Touché à une cuisse, Gigot a ensuite cédé sa place à Isaak Touré (66e). Malgré les entrées de Mohamed Bayo et Alan Virginius (78e), Lille n'a pas réussi à reprendre l'ascendant dans le jeu. Les Dogues ont poussé dans les ultimes instants mais la tête trop molle de Bayo a fini sur Lopez (90e+3e) et le tir en pivot de Benjamin André a filé à côté du cadre (90e+5). Les joueurs de Paulo Fonseca confirment leur début de saison en dents de scie. Celui de l'OM est remarquable puisque les Phocéens affichent leur meilleur total de points (19) après 7 journées.

Ligue des champions "Ça fait zéro point, et ce n'est pas suffisant" 07/09/2022 À 22:10