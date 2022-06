Cesc Fabregas ne fait plus partie de l'AS Monaco. Ce samedi, le club a annoncé le départ du joueur. Le couperet est donc tombé après trois ans et demi d'une aventure qui a vite tourné au désastre. Avec 6 apparitions cette saison et seulement 159 minutes de jeu, l'Espagnol n'était plus vraiment à Monaco depuis longtemps.

Pourtant, si l'on revient trois ans et demi en arrière, la recrue avait tout de la bonne pioche. Pour 9 petits millions d'euros, Monaco s'était offert un joueur d'un pedigree largement supérieur à la moyenne du championnat français. Champion du monde, champion d'Europe avec l'Espagne, champion d'Espagne avec le Barca et champion d'Angleterre avec Chelsea, le prodige formé à Arsenal restait un nom d'envergure internationale.

Un salaire à 600 000 euros par mois

Malheureusement, la mayonnaise n'a jamais pris. Peu influent sur le jeu, en difficulté physiquement et très rarement décisif, Fabregas n'a inscrit que 4 buts et délivré seulement 9 passes décisives sur le Rocher en 68 matchs. Soit moins en trois ans et demi qu'en une seule saison avec Chelsea en 2016/2017, l'année du titre où il avait marqué 7 buts et distillé 15 passes décisives. Irrémédiablement, il a descendu dans la hiérarchie jusqu'à cette fatidique dernière pige où une pubalgie l'a tenu écarté des terrains.

Le constat d'échec a donc été entériné, et chacun peut repartir de son côté. Monaco se sépare des 600.000 euros par mois que lui coûtait le joueur, et lui peut espérer se relancer. Lui a déclaré "ne pas vouloir finir comme ça" à l'AFP et évoqué "des équipes, en C1, de niveau moins élevé". A 35 ans et vu son bilan, il n'est pas sûr que les prétendants se bousculent.

