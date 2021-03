Manchester City pense à João Félix pour l'après-Agüero

Un immense chapitre est sur le point de se refermer du côté de Manchester City. Annoncé dans le viseur du FC Barcelone, Sergio Agüero pourrait quitter les Skyblues cet été. Si Pep Guardiola a déclaré que les deux parties allaient prochainement discuter, le club mancunien préparerait d'ores et déjà l'avenir. Selon les informations du Daily Mail, les Citizens pourraient se positionner sur João Félix. Alors que la presse espagnole a annoncé quelques petites frictions avec Diego Simeone, le jeune Lusitanien pourrait être tenté par un nouveau challenge loin de Madrid.

Notre avis : Tensions ou pas, on peine à croire que João Félix ne quitte le navire aussi prématurément. Et l'Atlético ne bradera pas son jeune attaquant, acheté 126 millions d'euro lors du mercato estival 2019.

Transferts Bechler, le journaliste qui avait annoncé le transfert de Neymar : "Le PSG est confiant pour Messi" IL Y A 4 HEURES

Haaland, Garcia, Alaba, Agüero, Laporta déborde d'ambition pour son Barça

Fraîchement élu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta n'a pas perdu de temps et est déjà à pied d'oeuvre. Alors qu'il a déjà annoncé vouloir prolonger Lionel Messi coûte que coûte, le dirigeant catalan a également coché plusieurs noms ronflants pour le prochain mercato. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo dresse la liste des priorités du nouvel homme fort catalan. Parmi les noms cités par le quotidien espagnol, on retrouve des noms déjà bien courants au rayon transferts. Libres en juin, David Alaba, Eric Garcia et Sergi Agüero apparaissent comme des priorités. Si l'arrivée du jeune défenseur espagnol est quasiment actée, rien n'est moins sûr pour les deux autres. Enfin, le journal précise que Joan Laporta va pousser pour attirer Erling Haaland en Catalogne.

Notre avis : De l'ambition oui, mais avec quels moyens ? Laporta devra flairer les bons coups, mais ne devra pas non plus trop flamber. Surtout s'il décide de mettre le paquet pour retenir Lionel Messi.

Comment Koeman a piégé Pochettino

Un avenir en MLS pour Fàbregas… avec Messi ?

En fin de contrat en juin 2022 avec l'AS Monaco où il a perdu son statut de titulaire, Cesc Fàbregas (33 ans) pourrait quitter le Rocher cet été. L'international espagnol (110 sélections, 15 buts) serait tenté par un défi outre-Atlantique. Un challenge qu'il pourrait d'ailleurs partager avec son ami Lionel Messi, comme le confie Guillem Balague, journaliste pour CBS Sport et proche du quintuple Ballon d'Or. Selon les informations de notre confrère, les compagnes des deux joueurs pousseraient pour un départ vers les Etats-Unis. Formés à la Masia, Fàbregas et Messi pourraient donc se retrouver pour un ultime défi avant de raccrocher.

Notre avis : L'hypothèse d'une réunion des deux amis aux USA est loin d'être farfelue. Si le flou domine autour de l'avenir de Messi, en fin de bail en juin, un départ vers la MLS dans les années à venir n'est clairement pas à exclure pour La Pulga.

Fabregas n'a rien perdu de son coup d'oeil : l'ouverture du score de Volland pour Monaco

Et si Varane prolongeait finalement son bail au Real ?

Encore un dossier qui ne cesse d'agiter les presses espagnole et anglaise. En fin de bail en juin 2022, Raphaël Varane (27 ans) a récemment jeté le flou sur son avenir. Convoité par Manchester United, le champion du monde 2018 pourrait toutefois rester chez les Merengue. Marca annonce que le défenseur formé au RC Lens serait actuellement en pleines discussions avec la direction du club madrilène pour une prolongation de contrat.

Notre avis : A chaque jour son épisode pour l'avenir de Raphaël Varane. S'il est moins impérial cette saison, l'international tricolore n'en demeure pas moins un cadre de cette équipe madrilène.

Varane : "C'est une façon de penser que l'on intègre vite à Madrid"

Paris dans la course pour Wijnaldum

L'avenir de Gini Wijnaldum est toujours aussi flou. En fin de contrat en juin prochain avec Liverpool, l'international batave n'a toujours pas décidé de quoi serait fait son avenir. Ardemment courtisé par le FC Barcelone et Ronald Koeman, le milieu de terrain de 30 ans serait également suivi par le Paris Saint-Germain et la Juventus, comme le rapporte Goal ce vendredi. Le natif de Rotterdam devrait également s'entretenir avec les dirigeants des Reds pour évoquer une potentielle prolongation. La Juventus et l'Inter surveilleraient également le dossier.

Notre avis : Wijnaldum a peut-être fait le tour à Liverpool. Cependant, Barcelone reste ultra-favori dans la course à la signature de l'ancien joueur du PSV.

Gerrard, déjà candidat pour Liverpool ? "Il a vu ce qu'il s'est passé avec Lampard..."

Le feuilleton continue : Pochettino souhaiterait garder Draxler

Volte-face dans le dossier Julian Draxler, encore une ! Annoncé sur le départ à de multiples reprises au cours de ces derniers mois, l'international allemand, en fin de contrat en juin prochain, pourrait rester à Paris la saison prochaine. Mis au placard par Thomas Tuchel et clairement démotivé, le champion du monde 2014 a retrouvé des couleurs depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc parisien. L'Equipe avance que le technicien argentin serait conquis par la polyvalence et la technique de l'ancien joueur de Schalke 04 et de Wolfsburg et aurait alerté Leonardo de son souhait de conserver le joueur. Draxler a des touches aux quatre coins de l'Europe, mais pourrait se laisser tenter par un nouveau bail au PSG.

Notre avis : Les montagnes russes continuent dans le dossier Draxler. Et elles ne sont pas prêtes de s'arrêter. Difficile de savoir ce que Paris compte faire de son milieu offensif.

Statut dégradé et incapacité à gérer : La remontada n’est pas totalement soldée

Matić ouvert à un retour à Benfica

Pas indiscutable aux yeux de Ole Gunnar Solskjaer, Nemanja Matić (32 ans) pourrait quitter Old Trafford lors du prochain mercato. S'il n'est pas pressé de partir, l'international serbe a tout de même laissé fuité le nom d'un potentiel point de chute dans le cadre d'une interview pour la chaîne de télévision portugaise Sport TV. "Benfica est resté dans mon coeur. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Si Benfica pense que c'est possible pour moi de revenir, réfléchissons-y. Maintenant, je suis très heureux à Manchester United, je n’ai pas l’intention de partir, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer." Le milieu de terrain serbe est en fin de contrat en 2023 avec MU, avec qui il a prolongé en juillet dernier.

Notre avis : Les Red Devils pourraient céder Matić en cas de belle offre. Même s'il est moins indiscutable, le Serbe reste un élément précieux dans la rotation de OGS.

Martial, le "nouveau Thierry Henry" devenu l’énigme insoluble de MU

Brillant à Stuttgart, Mavropanos est déterminé à s'imposer chez les Gunners

C'est l'une des très belles surprises de la saison en Bundesliga. Prêté par Arsenal lors du dernier mercato estival, Konstantinos Mavropanos (23 ans) réalise une saison solide avec le club souabe. Plusieurs fois nommé pour le trophée de "rookie du mois", l'international grec (4 sélections) espérerait revenir à Arsenal cet été pour s'y imposer comme le mentionne Bild ces derniers jours. De son côté, Sven Mislintat, le directeur sportif du VfB Stuttgart, a déjà réaffirmé son souhait de conserver le natif d'Athènes une saison de plus.

Notre avis : Mavropanos montre de très belles choses en Allemagne. S'il se sent prêt à revenir à Londres pour s'imposer, une saison de plus à Stuttgart ne serait pas de trop.

Konstantinos Mavropanos lors de la rencontre entre Schalke et Stuttgart en février 2021 Crédit: Getty Images

Leipzig s'offre un grand espoir de l'Ajax

Le contingent de jeunes talents va encore s'enrichir du côté de Leipzig. Suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement du club allemand, l'attaquant de l'Ajax Amsterdam Brian Brobbey (19 ans) s'est engagé pour quatre saisons avec l'actuel deuxième de Bundesliga. Fabrizio Romano révélait ce vendredi matin que l'international espoir néerlandais était tombé d'accord avec le RB Leipzig pour la saison à venir. En fin de contrat en juin prochain avec le club ajacide, Brobbey a inscrit 4 buts en 10 matches disputés avec l'équipe première.

Notre avis : Encore un coup de maître de la part des dirigeants du RB. Brobbey est considéré comme l'un des plus grands talents de l'académie ajacide (encore un) et devrait s'éclater du côté de la Red Bull Arena.

Delort comme futur capitaine, incertitudes pour Congré et Laborde : Laurent Nicollin se livre

Huitième de Ligue 1, qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France, Montpellier peut espérer une fin de saison palpitante. Des performances qui font le bonheur du président Nicollin, qui s'est notamment exprimé au sujet de plusieurs cadres du vestiaire pour le Midi Libre. L'homme fort du MHSC a notamment laissé plané le doute pour Daniel Congré, en fin de bail en juin, Gaëtan Laborde. "On discutera avec Gaëtan en mai ou juin comme on a prévu de rencontrer certains agents, dont celui de Daniel." Discours totalement différent en revanche pour Andy Delort, un joueur que le président voit comme le leader du groupe héraultias. "Je l’apprécie vraiment, il est pour moi le leader mental du groupe. Si un jour, il n’est plus là, on perdra énormément. Je souhaite qu’il soit bien dans sa tête, qu’il donne encore de nombreuses années chez moi. Qu’il soit l’an prochain mon capitaine de La Paillade." Le message est passé.

Notre avis : Congré reste un élément important du MHSC et devrait prolonger. En revanche, la porte est ouverte pour Gaëtan Laborde. L'attaquant continue de briller et représente une belle valeur marchande. Montpellier pourrait être tenté de lâcher le natif de Mont-de-Marsan en cas de belle offre.

Andy Delort (Montpellier), double buteur face à Angers en Ligue 1 (4-1), le 20 septembre 2020 Crédit: Getty Images

Nouveau bail à la Roma pour Karsdorp

Quatrième de Serie A, la Roma réalise une belle saison et est en course pour retrouver la Ligue des Champions. Ce vendredi, la Louve a annoncé la prolongation de Rick Karsdorp (26 ans). Arrivé en 2017 dans la ville éternelle, l'international néerlandais (3 sélections) a trouvé son rythme cette saison après des années de galère. Prêté à Feyenoord la saison dernière, le latéral droit s'est affirmé comme un titulaire quasi-indiscutable du 3-4-3 de Paulo Fonseca. Il est désormais lié jusqu'en 2025 avec le club romain.

Notre avis : Karsdorp revit depuis quelques mois. Revanchard, le Batave a prouvé qu'il faudrait compter sur lui à Rome.

Grandsir rebondit au Los Angeles Galaxy

Comme annoncé en début de semaine, Samuel Grandsir (24 ans) va faire le grand saut. Le milieu de terrain offensif a été laissé libre par l'AS Monaco et s'est engagé pour trois saisons, plus une année en option, avec le Los Angeles Galaxy, pensionnaire de MLS. Débarqué sur le Rocher en 2018, le natif d'Evreux ne s'est jamais imposé en Principauté et a été envoyé en prêt à Strasbourg et Brest. Sans suffisamment marquer les esprits.

Notre avis : Plein de promesses à Troyes, Grandsir n'a jamais confirmé à l'échelon supérieur. A LA, l'ancien international espoir va changer de vie et aura une belle opportunité de donner un nouvel allant à sa carrière.

Ferhat sur le départ de Nîmes

Les Crocos vont perdre gros. Débarqué libre en 2019, Zinédine Ferhat (28 ans) s'est exprimé sur son avenir dans un entretien accordé à beIN SPORTS. Et le milieu offensif n'est pas passé par quatre chemins. "C’est ma deuxième saison à Nîmes, la deuxième et la dernière, j’espère que Nîmes restera en Ligue 1." Homme clef du collectif gardois, l'ancien Havrais, en fin de contrat en juin 2022, a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 24 matches de Ligue 1 cette saison.

Notre avis : Nïmes peut espérer récupérer une bonne petite plus-value pour l'ancien joueur de l'USM Alger. En attendant, Ferhat sera l'un des atouts majeurs du collectif de Pascal Plancque dans sa quête de maintien.

Zinedine Ferhat (Nimes) face à Morgan Sanson (OM) en Ligue 1 Crédit: Getty Images

Ligue des champions Des quarts sans Messi ni Ronaldo : une première depuis 2005 HIER À 22:13