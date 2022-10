Il devait être le nouveau visage de l'attaque parisienne pour les années à venir. Après un exercice 2021-2022 de très belle facture avec le Stade de Reims, ponctuée de 10 buts en 24 sorties en Ligue 1, Hugo Ekitike patine et connaît un début d'aventure compliqué avec le PSG.

Avec 167 minutes passées sur le pré et un costume de "remplaçant de bout de banc", l'attaquant ne récolte que des miettes, barré par le trio de gala composé de Messi, Mbappé et Neymar. Une situation particulièrement critique qui n'a pas échappé à son entraîneur Christophe Galtier.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien parisien a confié avoir eu une discussion avec l'avant-centre de 20 ans. "J'ai eu une longue discussion avec Hugo la semaine dernière. Evidemment qu'il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu. J'ai une part de responsabilité, lui aussi, même s'il est arrivé très tard dans notre préparation où on a fait attention. Quand on a le trio offensif qu'on a au Paris Saint-Germain, ça demande beaucoup de résilience, de ne rien lâcher."

Il faut qu'il travaille plus, qu'il mette plus d'intensité, il doit être visible, être vu.

Très satisfait des automatismes et des performances tout feu, tout flamme de sa "MMN", l'ancien entraîneur niçois ne ferme pas la porte à Ekitike, loin de là. "Il a été déçu parfois car il pensait démarrer certains matches. J'en ai parlé avec lui, je lui ai donné les raisons de mes choix. C'est un joueur talentueux qui doit compenser son manque de temps de jeu en compétition à l'entraînement."

Promis à un rôle de doublure à son arrivée, le natif de Reims se montre relativement emprunté lors de ses quelques apparitions, même si le coach parisien y voit des progrès. "Il faut qu'il travaille plus, qu'il mette plus d'intensité, il doit être visible, être vu. Il y a peut-être eu une perte de confiance de la part du groupe, mais j'ai trouvé son entrée intéressante contre Haïfa, même s'il y a eu de la précipitation."

Conscient du potentiel de son poulain, Christophe Galtier a profité pour remettre une couche sur la fameuse valeur travail. "Qu'il continue de travailler. Après cet échange, j'ai demandé à ce que l'on soit très attentif à sa charge de travail et qu'on essaie de lui libérer plus de temps de jeu que ce qu'il touche actuellement." Avec un calendrier toujours plus chargé, Ekitike devrait avoir son mot à dire lors des prochaines joutes parisiennes. A lui de prouver qu'il mérite (enfin) d'en être l'un des acteurs principaux.

