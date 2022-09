Football

Ligue 1 - Kylian Mbappé - Neymar, poudrière du PSG ? "Tout ira bien tant que…"

LIGUE 1 - La relation entre Kylian Mbappé et Neymar est complexe. L'attaquant français a admis qu'elle pouvait passer par des moments très chauds et d'autres plus froids. Le Brésilien, lui, n'a pas totalement apprécié le comportement de son coéquipier. L'équilibre est donc fragile mais il permet au PSG de tirer le meilleur des deux joueurs. Jusqu'à quand ? Nos journalistes en débattent.

00:08:30, il y a une heure