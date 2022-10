Paris s'attendait à vivre une semaine chargée avec, au programme, deux chocs face à Benfica et l'OM. Mais probablement pas une comme ça, quand même. En plus du terrain, voilà que le PSG doit de nouveau composer avec une hystérique médiatique qu'il connaît malheureusement si bien. Un résumé court et concis ? Kylian Mbappé veut partir et Mediapart vient de révéler l'existence de campagnes violentes et ordurières menées sur les réseaux sociaux, notamment à l'encontre du champion du monde. Le tout en l'espace de quarante-huit heures... Ici, c'est décidément Paris.

Ad

Un jour, il arrive au Camp des Loges, tout sourire, blague et salue tout le monde, et le lendemain, il débarque sans un mot (...) C'est comme ça depuis le début de saison", raconte d'ailleurs un intime du Camp des Loges. Ils seraient nombreux à ne pas comprendre comment l'attaquant, qui a eu plus ou moins tout ce qu'il réclamait, peut faire volte-face aussi vite et aussi brutalement. Ce jeudi, dans son édition du jour, L'Equipe revient sur la situation délicate qui entoure justement Mbappé, visiblement de plus en plus esseulé dans le vestiaire. Selon le quotidien, l'attitude de ce dernier agacerait en interne, tant ses coéquipiers que les salariés du clubs. "", raconte d'ailleurs un intime du Camp des Loges. Ils seraient nombreux à ne pas comprendre comment l'attaquant, qui a eu plus ou moins tout ce qu'il réclamait, peut faire volte-face aussi vite et aussi brutalement.

Ligue 1 Suspendu deux matches ferme, Sergio Ramos manquera PSG-OM IL Y A 12 HEURES

Du côté du vestiaire, et toujours selon L'Equipe, certains joueurs peinent à comprendre pourquoi Mbappé a mérité autant de pouvoir. Neymar, de retour en forme, aurait eu vent de la volonté de son coéquipier de le voir partir l'été dernier, ce qui l'aurait motivé à élever son niveau. Très proche de Luis Campos et Olivier Gagne, son adjoint, l'international français serait de moins en moins populaire en interne, ne pouvant compter "que" sur les soutiens de "d'Achraf Hakimi et les Français du groupe, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike", en plus de Christophe Galthier.

Pour faire simple, le quotidien explique que le champion du monde ne cesse de s'isoler et que la grogne "monte" autour de lui. Et dire que la semaine n'est pas encore finie pour Paris...

Ligue 1 Soupçons de fichage ethnique au PSG : l'enquête pénale classée sans suite IL Y A 14 HEURES