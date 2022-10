Troyes - Lorient : 2-2

Lorient marque le pas. Tenus en échec par Reims lors de la dernière journée (0-0), les Merlus ont concédé un nouveau nul sur la pelouse de Troyes (2-2). Mais ils ont montré leur caractère. Après les buts de Julien Laporte (1-0, 34e c.s.c.) et Rony Lopes (2-1, 61e) pour Troyes, les Morbihannais ont trouvé les ressources pour égaliser à deux reprises par Stephane Diarra (1-1, 50e) et Quentin Boisgard (2-2, 81e). Dauphins du PSG avant cette journée, les Bretons (3e) voient cependant Lens leur passer devant. De son côté, l'ESTAC (11e) avance au ralenti avec ce quatrième match sans victoire.

Ce que l'on retient : Lorient est moins bien. Mais a du cœur.

Clermont - Brest : 1-3

Brest est enfin reparti de l'avant. Sans victoire depuis la 3e journée, le Stade Brestois a renoué avec les trois points à Clermont (1-3) pour mettre fin à sa terrible série marquée par six défaites et deux nuls. Romain Del Castillo (15e s.p.), Franck Honorat (54e) puis Jérémy Le Douaron (68e) ont permis aux Finistériens de s'offrir un large succès pour quitter la place de lanterne rouge et remonter au 17e rang. Après avoir signé deux victoires et un nul, Clermont subit lui un sévère coup d'arrêt et se retrouve 10e. La réduction du score de Jim Allevinah à la 89e (1-3) n'y aura rien changé.

Ce que l'on retient : Le sursaut brestois bien sûr. Les Bretons ont enfin réussi à relever la tête.

Toulouse - Strasbourg : 2-2

Comment se saborder en l’espace de huit minutes chrono. Le Téfécé s’était d’abord offert une belle avance, grâce au premier but dans l’élite d’Anthony Rouault (44e) et à la troisième réalisation cette saison de Brecht Dejaegere (55e). Pas décidé à lever le pied, Toulouse a ensuite subi le coaching gagnant de Julien Stéphan. Entré en jeu, Ronaël Pierre-Gabriel a glissé un centre au timing parfait pour la tête d’un autre entrant, Lebo Mothiba (65e). Six minutes plus tard, Rasmus Nicolaisen, passeur sur le premier but toulousain, a totalement manqué sa remise de la tête pour Maxime Dupé et a laissé traîner la main dans la surface (71e). Kévin Gameiro s’est chargé de transformer le penalty en deux temps (73e) et puni des Toulousains volontaires mais quelque peu naïfs.

Ce que l'on retient : Le coaching gagnant de Julien Stéphan qui a même cru à la victoire en fin de rencontre. Concernant Toulouse, la naïveté de sa défense lui a coûté cher.

Reims - Auxerre : 2-1

Tout s’est d’abord débloqué en première période. En l’espace de quatre minutes, Reims et Auxerre se sont rendus coup pour coup. Folarin Balogun a donné un avantage éphémère aux Rémois d’un ballon enroulé à ras de terre (29e), avant que M’Baye Niang ne vienne répondre à la 7e réalisation de l’Anglais d’une tête à reculons (33e). Balogun a beaucoup tenté, mais Benoît Costil (39e), une position de hors-jeu (45e+2), et le poteau (76e) l’ont privé du doublé. Reims a poussé jusqu’au bout et a été récompensé d’un but tardif, le quatrième, de Junya Ito (86e), et a mis un terme à une série de huit rencontres sans victoire à Auguste-Delaune. Pour Auxerre, le compteur s'allonge à huit matches de rang sans succès.

Ce que l'on retient : Reims retrouve le goût de la victoire à domicile. Dominés, Auxerre et sa défense ont encore craqué.

