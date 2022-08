C'est quand même un sacré changement de décor. Une ambiance radicalement opposée à celle qui l'accompagnait il y a un an. Quand Kylian Mbappé reprenait avec le PSG sur la pointe des pieds, encore meurtri par un Euro marqué du sceau de l'échec et désespérément silencieux à l'heure où son avenir suscitait les plus grandes incertitudes. Un an plus tard, Mbappé est toujours là et s'apprête à débuter sa saison de L1 ce samedi face à Montpellier, après avoir raté la première journée sur blessure. C'est un petit miracle pour la Ligue 1 mais surtout pour le PSG . Il semblait inéluctablement destiné à conquérir de nouveaux horizons après avoir régné sur l'Hexagone. Mais sa conquête de la France n'est pas finie.

Mbappé y est resté pour marquer l'histoire. Il en a déjà écrit de nombreux chapitres. Le dernier en date est peut-être l'un des plus symboliques. Le PSG n'aurait peut-être pas abordé la nouvelle saison dans la peau du tenant du titre sans son homme providentiel. Meilleur buteur du championnat avec 28 réalisations, également meilleur passeur avec 17 passes décisives, nommé meilleur joueur de Ligue 1 aux Trophées UNFP, il a écrasé la L1 comme peu de joueurs l'avait fait jusqu'ici. Et masqué quasiment à lui seul les carences collectives criantes de son équipe la saison passée.

Dépasser Cavani

Ce 10e sacre de champion de France, celui qui a permis au PSG de rejoindre Saint-Etienne au premier rang des clubs les plus titrés de la compétition, portait clairement sa marque. Comme jamais auparavant, depuis que Mbappé avait posé ses valises dans la capitale à l'été 2017. Il a endossé ce costume de leader à tous les niveaux pour remettre Paris au sommet du football français après la parenthèse lilloise. Du haut de ses 23 ans, il est prêt à le porter à nouveau pour guider le PSG vers ce 11e sacre qui propulserait Paris seul en tête des clubs les plus titrés du championnat de France.

Ce défi est collectif, mais il passe aussi par la réalisation d'objectifs individuels. Marquer l'histoire, c'est notamment marquer des buts. Le talent de Mbappé ne se résume pas à cela, mais il porte trop attention aux chiffres pour que cela ne lui tienne pas à cœur. Surtout à l'aube d'une saison où il peut devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Avec 171 buts sous le maillot rouge et bleu, il aborde le nouvel exercice avec 29 unités de retard sur Edinson Cavani et ses 200 réalisations à Paris. Inscrire au moins 30 pions sur l'année qui vient, ce n'est pas rien. Mais c'est bien dans les cordes d'un joueur qui tourne à 40 buts de moyenne toutes compétitions confondues depuis deux saisons.

Égaler Papin

Pour Mbappé, il ne s'agit pas seulement de marquer l'histoire du PSG. Il y a aussi celle de la Ligue 1. Mine de rien, l'attaquant parisien reste sur quatre titres consécutifs de meilleur buteur du championnat de France. Il aura l'occasion de rejoindre les Argentins Carlos Bianchi et Delio Onnis, ainsi que le Français Jean-Pierre Papin, seuls joueurs à avoir terminé en tête du classement des buteurs à cinq reprises dans l'histoire de la compétition. Et de faire aussi bien que JPP, unique joueur à avoir réussi cette performance sur cinq années consécutives.

Mais Mbappé est aussi passé maître dans l'art de distribuer des caviars. Devenu le premier joueur de l'histoire de la Ligue 1 à terminer meilleur buteur et meilleur passeur sur un exercice la saison passée, l'attaquant parisien totalise désormais 51 passes décisives en championnat sur l'ensemble de sa carrière. Cela le place au cinquième rang des meilleurs passeurs de l'histoire de la L1 depuis que la LFP a établi un classement officiel dans ce domaine en 2007-08. A seulement une unité de Jimmy Briand et sept de Ryad Boudebouz, il peut légitimement ambitionner de s'installer sur le podium à l'issue de la saison, derrière son ancien coéquipier Angel Di Maria (72) et le Marseillais Dimitri Payet (99).

La C1, une autre histoire

Autant de chiffres qui en disent surtout très long sur le rayonnement global de Mbappé. Le joueur dominant du championnat de France à tous les niveaux, et reconnu comme tel lors des Trophées de l'UNFP. L'attaquant du PSG a été nommé meilleur joueur du championnat lors des trois dernières saisons. Il a rejoint Zlatan Ibrahimovic, également sacré trois fois, mais Mbappé est déjà le seul à avoir réussi cela sur trois années consécutives. S'il est de nouveau sacré au printemps prochain, il sera l'unique joueur à avoir remporté cette récompense à quatre reprises.

Mbappé est aussi resté pour cela. Il semblait convaincu d'avoir fait le tour de la Ligue 1 il y a un an. Mais il est désormais en mesure de devenir le plus grand joueur de l'histoire de ce championnat. C'est un défi majeur pour un joueur hors-norme. Même si ce n'est pas le seul. Même si ce n'est pas le plus grand. Guider Paris au sommet de l'Europe en remportant la première Ligue des champions de l'histoire du club, c'est certainement son objectif ultime. Celui qui l'a poussé à prolonger son aventure dans la capitale. Mais ce sera une autre histoire.

