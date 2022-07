Football

Ligue 1 - PSG - Christophe Galtier : "Si j'ai accepté ce poste, c'est que j'en suis capable"

LIGUE 1 - Christophe Galtier s'est montré très ému et fier de devenir l'entraîneur du Paris Saint-Germain, mardi, à l'occasion de sa conférence de presse de présentation. L'ancien technicien de Nice ou de Lille se sent prêt à coacher le club de la capitale et a déjà expliqué que les joueurs devraient respecter le cadre mis en place.

00:01:14, il y a 23 minutes