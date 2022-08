Après avoir négocié pendant de longues semaines le transfert de Charles De Ketelaere, finalement arraché pour 35 millions bonus compris, l'AC Milan s'est mis en quête de deux nouveaux renforts sur le mercato. Le premier pour son milieu de terrain, orphelin de Franck Kessié, parti au FC Barcelone après l'expiration de son contrat, et le deuxième pour sa défense, qui a vu Alessio Romagnoli (lui aussi en fin de contrat) signer à la Lazio. Pour son entrejeu, le club lombard sonde plusieurs pistes. Et une mène tout droit du côté de la Ligue 1.

En effet, Eurosport.fr est en mesure de vous confirmer un intérêt des dirigeants milanais pour Baptiste Santamaria (27 ans), comme révélé par la presse italienne et et L'Equipe . Le milieu du Stade Rennais, sous contrat jusqu'en 2025, figure bien dans la short list de Paolo Maldini (directeur technique) et Frederic Massara (directeur sportif). Toutefois, le budget encore à disposition est restreint et le club breton fera difficilement une ristourne sur un joueur central pour le jeu de Bruno Genesio. Difficile, donc, d'imaginer un transfert d'ici à la fin de l'été.