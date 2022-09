C'est un bras de fer qui s'est officiellement terminé le 1er septembre dernier. Mais en coulisses, il se poursuit, et tous les coups semblent permis pour le remporter. D'un côté, l'Inter Milan, pas vraiment en position de force mais qui ne compte rien lâcher. De l'autre, le PSG, un club plus solide et à la manne financière plus importante. Et au milieu, Milan Skriniar, tourmenté entre l'idée de prolonger l'aventure dans la capitale lombarde ou celle de rejoindre la ville lumière. En fin de contrat en juin prochain, le défenseur slovaque va rapidement devoir trancher après un été passé dans l'attente d'un possible accord entre les deux clubs. Mais malgré un forcing jusque dans les dernières minutes du mercato, Paris n'est pas parvenu à faire céder la digue érigée par l'Inter. Reste à savoir jusqu'à quand.

Ad

Si Luis Campos a certes échoué dans ce dossier pourtant prioritaire pour son club, le conseiller football a rapidement assuré à l'entourage de Skriniar sa volonté de (re)tenter le coup en janvier prochain, lorsque ce dernier sera alors à six mois de la fin de son contrat. Deux solutions : un accord en vue de juin et une arrivée libre, ou bien un transfert dès cet hiver contre une offre revue à la baisse pour l'Inter, qui se retrouverait alors dos au mur. Selon la presse italienne, elle se situerait entre 25 et 30 millions d'euros maximum. Pour le défenseur, l'offre de salaire serait de 9 millions d'euros, bonus compris, d'après La Gazzetta dello Sport et le Corriere della Sera. Un chiffre inatteignable pour les Nerazzurri, qui n'ont toutefois pas dit leur dernier mot.

Ligue 1 C'est imminent : Aulas devrait acter la vente de l'OL à Textor vendredi IL Y A 4 HEURES

Zhang veut tout faire pour garder Skriniar

Avant toute chose, replaçons le décor. Mercredi, le club lombard a annoncé avoir enregistré des pertes s'élevant à 140 millions d'euros lors de la saison 2021-2022, en diminution par rapport à l'exercice précédent marqué par les conséquences de la crise du Covid-19. Il a également été communiqué une progression du chiffre d'affaires à 439,6 millions d'euros, 75 de plus que sur la saison 2020-2021. Selon le club milanais, "le propriétaire (chinois de l'Inter) a déjà officiellement exprimé son engagement à soutenir le groupe" en couvrant les pertes. "Les deux principaux objectifs du club restent inébranlables : maintenir la compétitivité de l'équipe au plus haut niveau dans toutes les compétitions et renforcer sa position financière", selon l'Inter.

Pour faire face à ces nouvelles pertes, Steven Zhang, le président, aurait annoncé une augmentation de capital de 100 millions d'euros d'ici la fin de l'année. "Il est probable que la somme qui sera garantie fera toujours partie de ce fameux prêt de 275 millions à Oaktree : la partie non allouée en 2021 est utilisable aujourd'hui, afin de donner plus de solidité aux finances de l'Inter", précisait la Gazzetta mercredi. Derrière le rideau, toutefois, Suning chercherait toujours de potentiels partenaires ou acheteurs, en témoigne le mandat de vente confié à Goldman Sachs selon la Repubblica. La valeur donnée au club, estimée à 1,2 milliard, aurait le "don d'effrayer les intéressés", affirmait le quotidien généraliste.

Milan Skriniar, Inter, Getty Images Crédit: Getty Images

Gazzetta dello Sport, qui parlait d'une Zhang a annoncé à ses dirigeants que le défenseur doit rester à l'Inter (...) Avec les 100 millions d'euros de financement qui arrive, le président donne son accord pour le prolonger." Initialement prévue lors de cette trêve internationale, la rencontre avec son entourage a été décalée après la double confrontation face au Barça en Ligue des champions (4 et 12 octobre). Mais revenons au dossier Skriniar. En Une du jour, la, qui parlait d'une séparation presque actée depuis le début de semaine , a fait quelque peu marche arrière : "." Initialement prévue lors de cette trêve internationale, la rencontre avec son entourage a été décalée après la double confrontation face au Barça en Ligue des champions (4 et 12 octobre).

Sur la table, un salaire de 6 millions d'euros pourrait lui être proposé, soit celui des "top player" de l'effectif, Lukaku mis à part. Assez pour le convaincre d'apposer sa signature ? L'intéressé, considéré comme le capitaine de demain par les tifosi, n'a jamais caché son attachement et son souhait de rester à long terme dans la partie nerazzurra de Milan. Au point qu'un accord de principe avait été trouvé en juin dernier pour une prolongation assortie d'un salaire estimé à 5 millions d'euros. C'était avant que le PSG ne vienne contrecarrer les plans de l'Inter cet été. Aujourd'hui, il réclamerait au moins 7,5 millions d'euros.

Le PSG repoussé dans les cas en janvier ?

Après avoir repoussé toutes les offres parisiennes durant le dernier mercato, la direction milanaise résistera-t-elle à une possible nouvelle salve en janvier ? La Gazzetta dello Sport assure que oui. En effet, Steven Zhang aurait demandé à ses dirigeants de tenir, quitte à s'asseoir sur une indemnité et perdre le joueur en fin de contrat. "L'idée de démanteler l'équipe en cours de route ne plait à personne", est-il précisé. Le joueur lui-même ne serait pas vraiment enclin à changer d'équipe en pleine saison, comme il ne souhaiterait pas signer un contrat à court terme (2 ans à 7 millions d'euros, d'après le Corriere della Sera) s'il venait à lui être proposé, notamment dans le but de limiter les dégâts.

"Sa prolongation est d'actualité, nous pensons qu'il est un élément important du système de jeu de l'équipe. Il est clair que nous ferons tout pour le garder. Le joueur décidera, mais il faut être optimiste", confiait début septembre Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué des Nerazzurri. Un optimisme qui semble s'évaporer au fil des semaines qui avancent. Mais face à Nasser al-Khelaïfi, dont l'attitude avait irrité l'ensemble du club après des "menaces déguisées" cet été concernant une possible arrivée libre du joueur, l'Inter compte remporter son bras de fer avec Paris. Ou du moins lui tenir tête jusqu'au bout.

Ligue 1 Joker à Nice, relancé à Marseille : l'avenir de Dieng décrypté IL Y A 18 HEURES