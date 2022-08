Ad

"Leandro ne fera pas partie du groupe. J'ai échangé avec lui après l'entraînement. On sait qu'il a trouvé un accord avec la Juventus, que nous allons rencontrer dans pas longtemps (le 6 septembre en Ligue des champions), a indiqué l'entraîneur parisien. Sa tête est ailleurs, il ne manque plus que les accords club à club. Je ne l'ai pas mis dans le groupe pour qu'il prépare son départ et ne pas avoir dans le groupe un joueur qui, peut être, 24h après, va quitter le club."

Galtier confirme pour Fabian Ruiz

Dans le sens des arrivées, le PSG attend le milieu espagnol Fabian Ruiz (Naples), "très proche du PSG", a confirmé Christophe Galtier. Par ailleurs, La Cadena Cope a révélé mardi matin que le capitaine de Valence, Carlos Soler, était dans le viseur du club de la capitale.

