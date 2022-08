Monaco - Troyes : 2-4

Incroyables Monégasques... Trois jours après une démonstration de force au Parc des Princes (1-1), l'AS Monaco est retombée dans ses travers, à domicile, face à Troyes (2-4). Une déculottée spectaculaire et indiscutable qui questionne sur le niveau réel de la bande à WIssam Ben Yedder, toujours muet après cinq journées. Tardieu (22e s.p.), Odobert (45e), Baldé (48e) et Salmier (77e) ont offert un succès tranquillé aux hommes de Bruno Irles, ancien Monégasque. Les buts de Maripan (10e) et Fofana (63e) n'ont pas suffi à l'ASM, désormais 15e. L'expulsion de Maripan (44e) a coûté cher...

Ce qu'on retient : Mais que vaut cette ASM ?

Montpellier – Ajaccio : 2-0

Après l’historique 0-7passé à Brest ce week-end, le MHSC voulait confirmer à domicile, et c’est mission réussie pour les joueurs d’Olivier Dall’Oglio. Bien rentrés dans leur partie, les Pailladins ont ouvert le score par Nordin dès la 28e minute. La soirée s’annonçait encore plus belle alors qu’Ajaccio était réduit à 10 après l’expulsion de Romain Hamouma (37e), la 2e de la saison. Mais pourtant, tout s’est compliqué suite à une sortie kamikaze d’Omlin (45e). Ajaccio a pensé se relancer dans la foulée mais le but de Spadanuda a finalement été annulé par le VAR (45e+4), et c’est finalement Wahi (76e) qui a infligé leur 4e défaite de la saison aux Corses.

Ce qu’on en retient : L’ACA a manqué de réussite et reste lanterne rouge, tandis que les Montpelliérains semblent enfin lancés.

Strasbourg - Nantes : 1-1

Toujours pas de victoire pour Strasbourg. Après cinq journées, les Alsaciens, 17es, ont piétiné face à Nantes (1-1). Diallo avait pourtant ouvert la marqué. Et si le Racing a globalement dominé les débats, il s'est fait surprendre en fin de rencontre par le nouveau buteur du FC Nantes, Mohamed (85e) après un joli numéro de soliste de l'Egyptien. Onzièmes, les Canaris bonifient leur victoire du week-end dernier et ont définitivement lancé leur saison.

Ce qu'on en retient : Le surplace de Strasbourg.

Angers – Reims : 2-4

Match totalement fou du côté de Raymond Kopa lors de cette 5e journée. Après une première période catastrophique, le SCO s’était retrouvé mené de deux buts, en raison des réalisations de Munetsi (23e) et Ito (45e+1), déjà buteur face à Lyon ce week-end. Mais l’entrée de Sofiane Boufal à la pause a métamorphosé les Angevins, qui ont pensé renverser le match, d’abord par un penalty obtenu et transformé par Boufal (59e). L’expulsion de Cajuste (65e), et le but d’Hunou sur le coup franc qui a suivi (67e), semblait mettre Reims plus bas que terre. Mais Hountoudji a remis les siens dans le dur en donnant un penalty à Reims, transformé par Balogun (70e). Flips a enterré les locaux (90e), qui subissent leur troisième défaite consécutive.

Ce qu’on en retient : Ca va toujours aussi mal pour Angers, tandis que Reims, après sa bonne prestation face à Lyon, confirme en décrochant son premier succès de la saison.

