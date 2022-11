Marca a mis les pieds dans le plat. Le média espagnol a demandé à Nasser Al-Khelaifi si la Coupe du monde 2022 allait marquer la fin de l’histoire entre le Paris Saint-Germain et le Qatar. "Cela me fait rire, je ne sais pas si je dois répondre honnêtement à cette question, c’est une blague, non ?", a répondu le président du club parisien, dans un entretien publié ce mardi. "NAK" l’assure : "Ce n’est que le début entre QSI et le PSG."

Passé sous pavillon qatarien en 2011, le Paris Saint-Germain est "sur le point d’entrer dans une deuxième phase" caractérisée par "une croissance incroyable", à en croire son homme fort depuis plus d’une décennie : "Nos jours les plus excitants sont encore à venir." Octuple champion de France sur la période, le PSG court toujours derrière la consécration continentale. Un but qu’il pourrait poursuivre avec l’entrée dans son capital d’un actionnaire minoritaire.

Pas vendeur, mais…

Al-Khelaifi le confirme en effet. QSI n’est pas vendeur, mais bien en discussion avec de potentiels investisseurs : "Il y a un intérêt significatif pour le club et c'est fantastique. Ils veulent des participations minoritaires et nous leur parlons très ouvertement." Et d’appuyer : "Nous avons construit une marque et une entreprise à partir de zéro, et maintenant nous voyons les résultats de notre travail (...) Notre projet est ambitieux et s'inscrit dans la durée."

Nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes

Concernant l’écrin dans lequel le PSG veut continuer ce "projet ambitieux", un doute subsiste. Comme il l’avait déjà récemment déclaré, "NAK" n’exclut pas de déménager du Parc, dont le leader de Ligue 1 n’est que locataire. "Nous voulons un stade comme le reste des clubs, argumente-t-il. Nous devons augmenter nos revenus, avoir un meilleur stade pour nos supporters (…) Le conseil municipal (de Paris) pense que nous plaisantons, mais ce n'est pas le cas et nous prenons les autres options très au sérieux. Nous étudions d'autres alternatives car je pense que nous ne sommes plus les bienvenus au Parc des Princes."

Quid de Mbappé ?

Au Parc des Princes ou ailleurs, le président du Paris Saint-Germain revendique une vision à long terme, avec le club de la capitale française. Mais est-il sûr que sa star, Kylian Mbappé, a les mêmes desseins ? "Chaque mois, chaque semaine et même chaque jour, je dois répondre à une question à ce sujet, rétorque-t-il. Il (Mbappé) vient de renouveler son contrat et nous sommes tous contents." La première partie de sa réponse ne fait pas l'objet du moindre doute.

